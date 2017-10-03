Уралец создал робота-строителя «Марсоход»
Первого в мире самоходного
Первого в мире самоходного
Пока внеземные пространства для изобретателей еще закрыты, 3D-принтер выполняет утилитарные поручения. Изобретатели активно используют устройство в строительстве. Применяя бетон вместо чернил, робот может с нуля напечатать каркас дома. Для удобства работы он оснащен гусеницами, пневматическими опорами и ковшом.
«Есть определенный замысел: построить именно ту технику, которая могла бы строить здания на других планетах, в других галактиках. Почему бы нет? Давайте об этом помечтаем! Мы сделали реальный “Марсоход”. Еще
Сейчас роботом управляют с помощью джойстика, но в ближайшем будущем изобретатели хотят максимально оптимизировать устройство, сделав его самостоятельным.