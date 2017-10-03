День республики Башкортостан 2017: программа мероприятий, будет ли салют
Стала известна программа мероприятий на день республики Башкортостан 2017 в Уфе.
Стала известна программа мероприятий на день республики Башкортостан 2017 в Уфе.
В следующую среду, 11 октября, вся Башкирия будет праздновать один из главных праздников — День республики. В 2017 году этот день решено не отмечать массовыми гуляниями. Власти региона приняли решение сэкономить на праздновании. Салюта на День республики не будет.
КУДА СХОДИТЬ НА ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ 2017 В УФЕ.
Что: фестиваль «Молодежь — сердце республики». Участники будут соревноваться в спортивных играх и конкурсах, танцевальном флешмобе и ярмарке вакансий. Где: площадь перед
Что: первенство города по спортивному туризму среди учащихся. Где: по всему городу. Когда: с 30 сентября по 14 октября.
Что: открытие сквера «Уфимская верста». Где: в одноименном сквере напротив Фирмы Мир. Когда: 7 октября.
Что: концерты в честь Дня республики. Где: в Деме — в Демском парке культуры, в Калининском районе — в парке Первомайский, в Кировском — на площади Салавата Юлаева, в Орджоникидзевском — на площади имени Орджоникидзе, в Ленинском — в парке «Волна», в Советском — в парке Якутова, в Октябрьском — в парке «Волшебный мир». Когда: 11 октября.
Что: фестиваль детского творчества «Соцветие дружбы». Где: Городской дворец культуры, Когда: 26 октября.