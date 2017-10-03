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17:25 (мск), источник: Деловое сообщество

Изменилась работа транспорта, следующего в микрорайон Суворовский Ростова

На автобусном маршруте № 27 «мкр. Суворовский — Ц. Рынок» было увеличено количество подвижного состава: теперь там будет работать 6 машин в будние дни, а также 3 машины по выходным, сообщает ресурс «Ростовский Городской Транспорт».

Напомним, его работа организована по схеме: Ц. Рынок — пр. Буденновский — ул. Шеболдаева — РГУПС — (ул. Ларина — ул. Н. Данченко) / ул. Шеболдаева — ул. Вавилова — ул. Особенная — ул. Зрелищная — ул. Вавилова — ул. Сосновая — ул. Петренко — мкр. Суворовский.

Также была изменена схема маршрутного такси № 10-МТ: теперь они будут ходить не до 20-й городской больницы, а до ГПЗ-10. Полная схема маршрута выглядит так: мкр. Суворовский — ул. Петренко — ул. Сосновая — ул. Вавилова — ул. Зрелищная — ул. Оганова — ул. Таганрогская — ул. Малиновского — ул. Еременко — ул. Зорге — пр. Коммунистический — ул. Города Ле-Ман — ул. 2-я Краснодарская — ул. Малиновского — ГПЗ-10 — ул. Малиновского — ул. 2-я Краснодарская — пер. Безымянный — пр. Коммунистический — ул. Зорге — ул. Еременко — ул. Малиновского — ул. Таганрогская — ул. Оганова — ул. Зрелищная — ул. Вавилова — ул. Сосновая — ул. Петренко — мкр. Суворовский.

Оба маршрута обслуживает предприятие ООО «Автоколонна-1559».

Ранее стало известно, что жители микрорайона Суворовский жалуются на сложности с поездками на работу и учебу. Как рассказали «Ростовскому Городскому Транспорту» в департаменте транспорта, данные изменения призваны улучшить качество транспортного обслуживания жителей данного микрорайона.

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