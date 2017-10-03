Изменилась работа транспорта, следующего в микрорайон Суворовский Ростова

Также была изменена схема маршрутного такси № 10-МТ: теперь они будут ходить не до 20-й городской больницы, а до ГПЗ-10. Полная схема маршрута выглядит так: мкр. Суворовский — ул. Петренко — ул. Сосновая — ул. Вавилова — ул. Зрелищная — ул. Оганова — ул. Таганрогская — ул. Малиновского — ул. Еременко — ул. Зорге — пр. Коммунистический — ул. Города Ле-Ман — ул. 2-я Краснодарская — ул. Малиновского — ГПЗ-10 — ул. Малиновского — ул. 2-я Краснодарская — пер. Безымянный — пр. Коммунистический — ул. Зорге — ул. Еременко — ул. Малиновского — ул. Таганрогская — ул. Оганова — ул. Зрелищная — ул. Вавилова — ул. Сосновая — ул. Петренко — мкр. Суворовский.