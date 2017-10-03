Подсветка Астраханского моста начнет работать 5 октября

В тестовом режиме подсветка уже была опробована месяц назад. Тогда красивые фотографии переливающегося всеми цветами моста разлетелись по интернету.

Правда, у волгоградцев подсветка вызвала неоднозначную реакцию. На фото она, вне всяких сомнений, смотрится впечатляюще. А вот кто ее увидит вживую — большой вопрос. Автомобилисты и пешеходы, идущие по мосту, будут лишены этой красоты. Она доступна лишь со стороны поймы, от ресторана «Маяк» и с Волги, разумеется. Но основная масса людей видеть ее не будет.