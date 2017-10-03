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17:16 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Подсветка Астраханского моста начнет работать 5 октября

В четверг, пятого октября, подсветка опоры Астраханского моста начнет работать на постоянной основе. В этот день в пойме реки Царица будет открыт интерактивный музей «Россия — моя история». Свои двери для посетителей он распахнет 6 октября.

В тестовом режиме подсветка уже была опробована месяц назад. Тогда красивые фотографии переливающегося всеми цветами моста разлетелись по интернету.

Правда, у волгоградцев подсветка вызвала неоднозначную реакцию. На фото она, вне всяких сомнений, смотрится впечатляюще. А вот кто ее увидит вживую — большой вопрос. Автомобилисты и пешеходы, идущие по мосту, будут лишены этой красоты. Она доступна лишь со стороны поймы, от ресторана «Маяк» и с Волги, разумеется. Но основная масса людей видеть ее не будет.

Тем не менее, нельзя не признать, что город накануне ЧМ-2018, преображается на глазах. Кстати, в скором времени на постоянной основе должен засиять подсветкой и «танцующий» мост через Волгу.

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