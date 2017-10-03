В Воронеже двум должникам перекрыли канализацию в 9-этажке на Лизюкова

Во вторник, 3 октября 2017 года, «РВК-Воронеж» сообщил о принудительном отключении канализации у должников, которые проживают в многоквартирных домах. Каждый из них водоканалу задолжал более 10 тысяч рублей.

Как же это работает? Специалисты заходят на крышу дома. В трубопровод спускают зонд с видеокамерами. Затем находят отвод квартиры должника. Его-то и блокируют заглушкой. Без канализации оказывается только квартира, которую отключили. Соседи на себе неудобств не ощущают.

В «РВК-Воронеж» отмечают, что поставщик ресурсов может ограничивать услугу при долге более 2 месяцев. До этого рассылает уведомления. Если же собственники жилья не гасят долг или не заключают договор его реструктуризации, тогда уже идут на крайние меры. Таких уведомлений водоканал разослал уже более 15 тысяч.

Жители многоквартирных домов задолжали компании более 335 млн рублей. К примеру, один из жильцов имеет долг перед «РВК-Воронеж» более 200 тысяч рублей.