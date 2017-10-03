На Мадагаскаре произошла вспышка чумы

Источник: AFP 2017

Последней жертвой чумы стал баскетбольный тренер, гражданин Сейшельских островов. Он умер 27 сентября в госпитале Антананариву. ​ «ВОЗ озабочена тем, что чума может распространиться дальше, так как она уже появилась в нескольких городах в начале сезона эпидемий», — заявила представитель ВОЗ на Мадагаскаре Шарлортта Ндиайе.

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Она добавила, что ВОЗ осуществляет поддержку в лечении и мониторинге ситуации с эпидемией чумы на Мадагаскаре. В частности, организация выделила $300 тыс. из чрезвычайных фондов. Таким образом, общее количество средств, выделенных ВОЗ на борьбу с чумой на Мадагаскаре, достигло $1,3 млн.

По данным ВОЗ, на Мадагаскаре ежегодно регистрируется до 400 случаев заражения чумой, в основном бубонной. Вспышки болезни, как правило, фиксируются в сельской местности, однако на этот раз очаг инфекции находится в городах.

Это, по мнению представителя ВОЗ, повышает угрозу распространения болезни. Количество инфицированных уже превысило норму, которая обычно фиксируется в это время года. Кроме того, в 2017 году наблюдается примерно равное количество случаев инфицирования бубонной и легочной чумой. Обычно, согласно статистике, на острове преобладают случаи заражения бубонной чумой.

Последняя вспышка чумы произошла на Мадагаскаре в декабре 2016 года и затронула малонаселенные области острова.