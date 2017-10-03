Новосибирцы пожаловались на огромные очереди в управлении пенсионного фонда

Источник: Вести - Новосибирск

Сороковой будешь? Таким вопросом встретили Наталью в 9 утра очередники. Опытные. Пришли затемно. В тот день Наталья так и не попала на приём. Со знанием дела в следующий раз пришла к пяти утра.

Наталья Шихалева, житель Новосибирска: «Удивление, шок. Чтобы попасть в очередь нужно записаться в очередь».

Перекличка, список от руки. Чем выше фамилия, тем больше шансов — попасть к специалисту. Следят за порядком бабушки.

Валентина Алексеева, житель Новосибирска: «Внука записала. Он один ходил без меня, не мог попасть. Пришлось мне идти. Полвосьмого я пришла, была здесь 17-я».

Пришёл после обеда — на заветный талон не рассчитывай, говорят бывалые. Однако услуга услуге рознь, демонстрируют возможности терминала сотрудники. Обед давно прошёл. А талон на консультацию по семейному маткапиталу получаем сразу. Разные услуги — разное время обслуживания. От 2-х минут за справку до 50-ти — за назначением пенсии. Талоны на популярные и продолжительные по времени услуги заканчиваются за несколько часов. И так почти повсеместно.

Людмила Якушенко, заместитель Управляющего Отделением ПФР по Новосибирской области: «Поэтому, в зависимости от того, по каким услугам в конкретный день, сколько обратится граждан. И будет зависеть то, сколько человек сегодня реально будет принято».

Светлана Майструк, начальник управления Пенсионного фонда в Октябрьском районе: «Прогнозировать очень сложно. Но мы понимаем на цифрах. Что реально с нашим штатом принять порядка 250 человек».

А в сентябре шли по 350. Осенью — сезонный наплыв, объясняют в Пенсионном фонде. Но сломать традицию стояния в очередях можно!

Олеся Герасименко, корреспондент: «Если в терминале талоны заканчиваются, клиент может обратиться к сотруднику управления Пенсионного фонда и записаться на прием лично. Это в том случае, если сроки оказания услуги некритичны. А если важна скорость, то лучше обратиться в Многофункциональный центр или подать заявление через портал “Госуслуг”. И в этом также поможет специалист».