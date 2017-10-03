Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США и Индия готовят удар по России и Китаю - СМИ
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Не для простых смертных: почему в Средние века запрещали завтрак
Стало известно о конфликте Порошенко и Авакова
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Курды хотят отделиться: Ирак пообещал ввести войска 80% населения в Иракском Курдистане пришли на референдум о независимости
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
"Если муж назвал меня Катя - это плохо": Андреева о семье
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: Волочкова показала истинное лицо без сценического грима
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
Песков ответил на сообщения о предложении Поклонской сдать мандат
Стало известно о конфликте Порошенко и Авакова
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
14:19 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Верховный суд принял беспрецедентное решение по делу о спорной доле в квартире

Беспрецедентное решение принял Верховный суд по иску жительницы Новосибирска. Сестра пенсионерки продала свою долю в их общей квартире. Против вселения нового владельца в ее дом и боролась женщина. Почему дело Крыловой может серьезно изменить судебную практику в стране?

Елена Овчаренко, корреспондент: «Купил квартиру, собирай чемоданы, именно такая практика раньше была в судах НСО. В ходе судебных споров, раньше служители фемиды почти всегда принимали сторону тех, кто купил долю в квартире, и не важно какого размера — одна вторая, одна четвертая, иск о принудительном вселении в такое жилье, удовлетворяли, как правило, в пользу покупателя».

Теперь все может измениться. Лилия Крылова — первопроходец поневоле. 4 года судилась за свое жилье с опытным юристом. Тот перекупил треть квартиры пенсионерки у её же родственников и пришел заселяться.

Лилия Крылова, жительница Новосибирска: «Пришли три мужичка здоровых с инструментом, ну и они пригласили участкового, она не дала своего согласия на вход в эту квартиру».

Жить с посторонним человеком в собственной квартире пенсионерка не хочет. Потому и обратилась в суд. Районный встал на сторону женщины. Областной напротив — постановил вселить соседа принудительно. Верховный — отправил гражданское дело на новое рассмотрение. Лишь после этого областной принял окончательное решение — нового жильца против воли хозяйки квартиры не вселять.

Ольга Хританкова, юрист, представитель Л. Кузнецовой: «Верховный суд дал такое направление о том, что неверным является решение судов, когда они безусловно вселяют любое лицо, которое является собственником доли в жилом помещении, не учитывая возможности проживания в квартире всех участников собственности, которые там проживают».

Решение — беспрецедентное, говорят юристы. Благодаря разъяснениям Верховного суда — практика рассмотрения таких дел может кардинально измениться. Служители Фемиды теперь будут учитывать не только размер доли в квартире, но и мнение остальных владельцев. А так же возможность их соседства на одной жилплощади. А еще — сколько времени владеет долей тот или иной собственник и есть ли другое жилье у претендента на вселение. Единственное, чего у собственника доли не отнять — так это права на регистрацию по новому месту жительства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Крупномасштабные учения ракетных войск стратегического назначения начались под Новосибирском
Новый посол США в РФ Хантсман вручил Путину верительные грамоты
Нобелевскую премию по физике дали за гравитационные волны
Список имущества Улюкаева рассмешил подсудимого и его адвокатов
В начале ноября россиян ожидают три выходных дня подряд
Михаил Саакашвили попросил политического убежища на Украине
У стрелка из Лас-Вегаса нашли 42 единицы огнестрела
Предателей семьи Анны Франк найдут с помощью методов Big Data
Спорт
Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас — одного Григоряна
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя Звезда «Мажора», сыгравшая пациентку реабилитационной клиники для наркозависимых в новом проекте «Первого канала», рассказала «Кино Mail.Ru» о своей роли и любимых сериалах
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь