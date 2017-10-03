Верховный суд принял беспрецедентное решение по делу о спорной доле в квартире

Елена Овчаренко, корреспондент: «Купил квартиру, собирай чемоданы, именно такая практика раньше была в судах НСО. В ходе судебных споров, раньше служители фемиды почти всегда принимали сторону тех, кто купил долю в квартире, и не важно какого размера — одна вторая, одна четвертая, иск о принудительном вселении в такое жилье, удовлетворяли, как правило, в пользу покупателя».

Теперь все может измениться. Лилия Крылова — первопроходец поневоле. 4 года судилась за свое жилье с опытным юристом. Тот перекупил треть квартиры пенсионерки у её же родственников и пришел заселяться.

Лилия Крылова, жительница Новосибирска: «Пришли три мужичка здоровых с инструментом, ну и они пригласили участкового, она не дала своего согласия на вход в эту квартиру».

Жить с посторонним человеком в собственной квартире пенсионерка не хочет. Потому и обратилась в суд. Районный встал на сторону женщины. Областной напротив — постановил вселить соседа принудительно. Верховный — отправил гражданское дело на новое рассмотрение. Лишь после этого областной принял окончательное решение — нового жильца против воли хозяйки квартиры не вселять.

Ольга Хританкова, юрист, представитель Л. Кузнецовой: «Верховный суд дал такое направление о том, что неверным является решение судов, когда они безусловно вселяют любое лицо, которое является собственником доли в жилом помещении, не учитывая возможности проживания в квартире всех участников собственности, которые там проживают».