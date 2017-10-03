Чиновники заплатят 52 тысячи жителю Омской области, разбившему иномарку на плохой дороге

Автолюбитель выиграл судебную тяжбу у администрации Любинского городского поселения. По решению суда чиновники должны будут возместить владельцу иномарки ремонт машины.

Как поясняет Любинский районный суд, 31 мая гражданин на своём автомобиле Mithsubishi ехал мимо Любинской ЦРБ. Вдруг правое переднее колесо машины угодило в выбоину. На колесе лопнула покрышка. Переднее правое крыло помялось. Пострадал нижний правый очаг балки. Мужчина потратил на ремонт более 48 тысяч рублей и решил через суд взыскать этот ущерб с местной администрации.

Суд установил, что ответственность за содержание проезжей части на месте аварии лежит на администрации Любинского городского поселения. Тогда чиновники стали возражать против суммы компенсации, посчитав её завышенной. Суд назначил ещё одну экспертизу. Но результат её оказался для администрации ещё более печальным. Эксперты заключили, что стоимость восстановительного ремонта с учётом износа деталей составляет более 52 тысяч рублей.