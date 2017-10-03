В Омске на перекрёстке улиц Химиков и Энтузиастов появилась пешеходная фаза

Пешеходная фаза появилась на перекрёстке улиц Химиков, Энтузиастов и проспекта Менделеева. Об этом сообщает пресс-служба омской мэрии.

Ранее светофор на перекрёстке улиц Химиков, Энтузиастов и проспекта Менделеева работал в двухфазном режиме: в первой фазе транспорт ехал по улице Энтузиастов и проспекту Менделеева, во второй — по улице Химиков. Теперь у светофора появилась третья фаза — пешеходная. Транспортный и пешеходный потоки разделили, чтобы избежать ДТП.