Из-за непогоды сотрудники МЧС дежурят на трассе М-5
Общая группировка составляет 50 человек 15 единиц спецтехники.
Общая группировка составляет 50 человек 15 единиц спецтехники.
Подразделения МЧС готовы к реагированию в случае ухудшения погодных условий, сообщают в
Оперативные группы чрезвычайного ведомства осуществляют постоянный мониторинг текущей обстановки на основной автомагистрали области.
Общая группировка от МЧС составляет 50 человек личного состава и 15 единиц спецтехники.
Напомним, 4 октября в регионе ожидаются умеренные осадки, в отдельных районах — отложение мокрого снега на провода, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Водителям рекомендуют быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Пешеходам при гололеде рекомендуется идти по снежной кромке вдоль дороги, стараться обходить места с наклонной поверхностью, на проезжей части дороги быть предельно внимательны, не торопиться, а тем более не бежать.