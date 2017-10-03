Из-за непогоды сотрудники МЧС дежурят на трассе М-5

Водителям рекомендуют быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Пешеходам при гололеде рекомендуется идти по снежной кромке вдоль дороги, стараться обходить места с наклонной поверхностью, на проезжей части дороги быть предельно внимательны, не торопиться, а тем более не бежать.