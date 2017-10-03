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15:05 (мск), источник: АиФ Челябинск

Из-за непогоды сотрудники МЧС дежурят на трассе М-5

Общая группировка составляет 50 человек 15 единиц спецтехники.

Подразделения МЧС готовы к реагированию в случае ухудшения погодных условий, сообщают в пресс-службе ведомства.

Оперативные группы чрезвычайного ведомства осуществляют постоянный мониторинг текущей обстановки на основной автомагистрали области.

Общая группировка от МЧС составляет 50 человек личного состава и 15 единиц спецтехники.

Напомним, 4 октября в регионе ожидаются умеренные осадки, в отдельных районах — отложение мокрого снега на провода, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Водителям рекомендуют быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Пешеходам при гололеде рекомендуется идти по снежной кромке вдоль дороги, стараться обходить места с наклонной поверхностью, на проезжей части дороги быть предельно внимательны, не торопиться, а тем более не бежать.

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