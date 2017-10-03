В Омской области катастрофически не хватает режиссеров и артистов

Всего соискателям предлагают 205 вакансий. Закономерно не хватает творческого персонала.

Театры в первую очередь ищут режиссеров, балетмейстеров и артистов.

Так, в поисках режиссера находится театр кукол и маски «Арлекин», драмтеатр, «Галерка», ТЮЗ. Филармония ждет на работу музыкантов для духового и симфонического оркестров, а также артистов хора. Лицедеев ждут и театры.

Работа найдется для библиотекарей, библиографов, хормейстеров, художников-постановщиков, модельеров, администраторов. Востребованы и менее творческие профессии: заместитель директора по финансовым вопросам, специалист отдела охраны и пожарной безопасности, слесарь по ремонту автомобилей гаража, бухгалтеры и дворники.