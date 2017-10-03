Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США и Индия готовят удар по России и Китаю - СМИ
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Срочный ужин: ситуация в Сирии заставила Путина уехать к Эрдогану
Стало известно о конфликте Порошенко и Авакова
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
"Если муж назвал меня Катя - это плохо": Андреева о семье
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
СМИ: Волочкова показала истинное лицо без сценического грима
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
Суд вынес приговор автору видео с убийством Героя России
Авербух высказался о смерти фигуристки Белоусовой
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
15:06 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области катастрофически не хватает режиссеров и артистов

Министерство культуры Омской области опубликовало вакантные должности государственных учреждений региона.

Всего соискателям предлагают 205 вакансий. Закономерно не хватает творческого персонала.

Театры в первую очередь ищут режиссеров, балетмейстеров и артистов.

Так, в поисках режиссера находится театр кукол и маски «Арлекин», драмтеатр, «Галерка», ТЮЗ. Филармония ждет на работу музыкантов для духового и симфонического оркестров, а также артистов хора. Лицедеев ждут и театры.

Работа найдется для библиотекарей, библиографов, хормейстеров, художников-постановщиков, модельеров, администраторов. Востребованы и менее творческие профессии: заместитель директора по финансовым вопросам, специалист отдела охраны и пожарной безопасности, слесарь по ремонту автомобилей гаража, бухгалтеры и дворники.

Кроме Омска ведутся поиски сотрудников и на территории районов. Кроме того, в единственный сельский зоопарк Сибири требуется заместитель директора по зооветеринарной части.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Новый посол США в РФ Хантсман вручил Путину верительные грамоты
Нобелевскую премию по физике дали за гравитационные волны
Список имущества Улюкаева рассмешил подсудимого и его адвокатов
В начале ноября россиян ожидают три выходных дня подряд
Михаил Саакашвили попросил политического убежища на Украине
У стрелка из Лас-Вегаса нашли 42 единицы огнестрела
Предателей семьи Анны Франк найдут с помощью методов Big Data
Спорт
Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас — одного Григоряна
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя Звезда «Мажора», сыгравшая пациентку реабилитационной клиники для наркозависимых в новом проекте «Первого канала», рассказала «Кино Mail.Ru» о своей роли и любимых сериалах
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь