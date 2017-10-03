В Омской области катастрофически не хватает режиссеров и артистов
Министерство культуры Омской области опубликовало вакантные должности государственных учреждений региона.
Министерство культуры Омской области опубликовало вакантные должности государственных учреждений региона.
Всего соискателям предлагают 205 вакансий. Закономерно не хватает творческого персонала.
Театры в первую очередь ищут режиссеров, балетмейстеров и артистов.
Так, в поисках режиссера находится театр кукол и маски «Арлекин», драмтеатр, «Галерка», ТЮЗ. Филармония ждет на работу музыкантов для духового и симфонического оркестров, а также артистов хора. Лицедеев ждут и театры.
Работа найдется для библиотекарей, библиографов, хормейстеров,
Кроме Омска ведутся поиски сотрудников и на территории районов. Кроме того, в единственный сельский зоопарк Сибири требуется заместитель директора по зооветеринарной части.