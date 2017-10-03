В Севастополе после установки видеофиксации на дорогах снизилось количество ДТП

Источник: РИА "Новости"

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество аварий с пострадавшими в августе-сентябре 2016 года снизилось на 28,5% — 105 против 147. В этом году количество погибших снизилось с 17 до 2 человек», — отметил Петр Даричев.

Кроме того, выписанные автомобилистам штрафы пополнили городской бюджет на миллионы рублей.

«За август-сентябрь 2017 года (благодаря работе системы видеофиксации нарушений) выписано около 48,4 тыс протоколов об административных правонарушениях на общую сумму чуть выше 32 млн рублей. Оплачено 16,1 тыс протоколов на общую сумму 5,6 млн рублей», — сказал Петр Даричев и добавил, что 75% от штрафов поступают в бюджет города, а остальные средства получает инвестор, который финансировал и проводил развертывание системы.

Он также подчеркнул, что система вводится постепенно — в августе протоколы составлялись по данным всего трех камер, а уже с 1 октября контроль за дорожным движением осуществляют 46 точек фиксации нарушений ПДД.

К началу месяца смонтировано 96 новых пунктов наблюдения, в целом система предполагает развертывание 118 точек видеофиксации нарушений ПДД. Работу по установке видеокамер планируют завершить до конца года.