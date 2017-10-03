В Воронежской области реконструируют здание школы XIX века

В школе обучалось 676 человек. На время реконструкции всех учеников расформировали по другим учебным заведениям. Калачеевская СОШ № 6 располагается рядом с церковно-приходской школой при Воскресенском храме. По словам директора школы Галины Кузнецовой, основной проблемой являлось отсутствие в основном здании школы пищеблока и спортивного зала. Ученикам приходилось обедать в храме. Там же проходили и занятия спортом. Последний раз реконструкцию здания провели в 1973 году и пристроили второй этаж.



Поручение о капитальном ремонте объекта дал глава региона Алексей Гордеев во время рабочей поездки в Калачеевский район в июне 2016 года. После реконструкции в школе появится пристройка спортивного зала, пищеблок и спортивный зал. Также в здании заменят все коммуникации. Сметная стоимость составляет 395,3 млн рублей, в том числе на приобретение оборудования — 60 млн рублей.



Строители заверили губернатора, что уже 1 сентября 2018 года обновленное здание школы откроет двери для своих учеников. Вместе с тем они допустили возможность проведения последнего звонка для выпускников школы в мае 2018 года, а оставшиеся работы завершить к осени.