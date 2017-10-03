Глава СО РАН: Новосибирский научный центр может стать технологической долиной

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Сибирское отделение РАН будет вести с Федеральным агентством научных организаций (ФАНО), Минобрнауки РФ и властями Новосибирской области совместную работу по созданию интегрированного научного центра в Новосибирске, сообщил во вторник журналистам новый председатель СО РАН Валентин Пармон. Он отметил, что интегрированный научный центр должен включать организации академий медицинских и сельскохозяйственных наук и, возможно, будет создаваться как технологическая долина.

«Есть закон о технологических долинах, он принят для развития такой долины вокруг МГУ. Видимо, нам надо настраиваться на этот закон, чтобы делать интегрированный научный центр в Новосибирске. Туда должен войти Краснообск с институтами сельскохозяйственной направленности и Кольцово с медицинскими институтами (РАСХН и РАМН были присоединены к РАН в 2014 году — прим. ТАСС). Согласие на рассмотрение вопросов интеграции со стороны ФАНО и региональных властей уже есть», — сказал Пармон.

Председатель СО РАН отметил, что Новосибирский научный центр, объединяющий сейчас институты Академгородка, не имеет отдельного юридического лица, а территории принадлежат нескольким собственникам, что затрудняет их развитие. «Часть земель осталась за СО РАН, институты и их земля перешли в ФАНО, у Новосибирского госуниверситета большая территория по линии Минобрнауки РФ, много недвижимости, включая Технопарк, находятся в региональной собственности. Надо объединить всех четырех собственников в общую команду, чтобы можно было стратегию развития Академгородка», — отметил он.