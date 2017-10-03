Журналист Наталья Балякина освобождена из колонии

Напомним, в 2015 году она была признана виновной в растрате денежных средств в должности директора ООО «Городская управляющая компания».

Как установили следствие и суд, она похитила 751 тыс. руб. со счетов общества. Свою вину она не признавала и связывала свое уголовное преследование с конфликтов с чиновниками в Чайковском, где она была редактором частной газеты «Чайковские ведомости».