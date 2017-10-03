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15:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Журналист Наталья Балякина освобождена из колонии

Журналист и общественник Наталья Балякина, осужденная к трем годам лишения свободы, освобождена по УДО, сообщается на ее страничке в Facebook.

Напомним, в 2015 году она была признана виновной в растрате денежных средств в должности директора ООО «Городская управляющая компания».

Как установили следствие и суд, она похитила 751 тыс. руб. со счетов общества. Свою вину она не признавала и связывала свое уголовное преследование с конфликтов с чиновниками в Чайковском, где она была редактором частной газеты «Чайковские ведомости».

В 2007 году госпожа Балякина была награждена медалью Андрея Сахарова «Мир, прогресс, права человека» и дипломом «За журналистику как поступок».

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