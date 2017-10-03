Журналист Наталья Балякина освобождена из колонии
Журналист и общественник Наталья Балякина, осужденная к трем годам лишения свободы, освобождена по УДО, сообщается на ее страничке в Facebook.
Журналист и общественник Наталья Балякина, осужденная к трем годам лишения свободы, освобождена по УДО, сообщается на ее страничке в Facebook.
Напомним, в 2015 году она была признана виновной в растрате денежных средств в должности директора ООО «Городская управляющая компания».
Как установили следствие и суд, она похитила 751 тыс. руб. со счетов общества. Свою вину она не признавала и связывала свое уголовное преследование с конфликтов с чиновниками в Чайковском, где она была редактором частной газеты «Чайковские ведомости».
В 2007 году госпожа Балякина была награждена медалью Андрея Сахарова «Мир, прогресс, права человека» и дипломом «За журналистику как поступок».