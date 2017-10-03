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15:44 (мск), источник: Om1.ru

После жалоб на химический запах Минприроды взяло пробы воздуха в Нефтяниках Омска

Уже завтра станет известно, чем дышали минувшей ночью и сегодняшним утром жители Советского округа.

Ночью и утром 3 октября омичи опять жаловались на неприятный запах. Как рассказали Om1.ru очевидцы, в Советском округе «аромат» чем-то напоминал карбид. Неприятный запах доносился и до Левобережья.

Министерство экологии и природных ресурсов Омской области сообщило, что его специалисты отправились искать источник химического запаха. Вместе с сотрудниками Росприроднадзора, Обь-Иртышского УГМС и Центра лабораторного анализа и технических измерений они выехали в Нефтяники. Эксперты взяли пробы воздуха на территории Северо-Западного промышленного узла и в прилегающих к нему жилых кварталах. Результаты анализов будут готовы завтра, 4 октября.

Минприроды отмечает, что сегодня наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия: ветер не развеивает промышленные выбросы. Министерство объявило режим НМУ: предприятиям велели снизить объём выбросов и запретили растопку и погрузочно-разгрузочные работы.

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