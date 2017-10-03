После жалоб на химический запах Минприроды взяло пробы воздуха в Нефтяниках Омска
Уже завтра станет известно, чем дышали минувшей ночью и сегодняшним утром жители Советского округа.
Уже завтра станет известно, чем дышали минувшей ночью и сегодняшним утром жители Советского округа.
Ночью и утром 3 октября омичи опять жаловались на неприятный запах. Как рассказали Om1.ru очевидцы, в Советском округе «аромат»
Министерство экологии и природных ресурсов Омской области сообщило, что его специалисты отправились искать источник химического запаха. Вместе с сотрудниками Росприроднадзора,
Минприроды отмечает, что сегодня наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия: ветер не развеивает промышленные выбросы. Министерство объявило режим НМУ: предприятиям велели снизить объём выбросов и запретили растопку и