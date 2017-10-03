После жалоб на химический запах Минприроды взяло пробы воздуха в Нефтяниках Омска

Ночью и утром 3 октября омичи опять жаловались на неприятный запах . Как рассказали Om1.ru очевидцы, в Советском округе «аромат» чем-то напоминал карбид. Неприятный запах доносился и до Левобережья.

Министерство экологии и природных ресурсов Омской области сообщило, что его специалисты отправились искать источник химического запаха. Вместе с сотрудниками Росприроднадзора, Обь-Иртышского УГМС и Центра лабораторного анализа и технических измерений они выехали в Нефтяники. Эксперты взяли пробы воздуха на территории Северо-Западного промышленного узла и в прилегающих к нему жилых кварталах. Результаты анализов будут готовы завтра, 4 октября.