В Новосибирском зоопарке поселились единственные в стране кошки Темминка

Источник: РИА Новости

«Кошка Темминка, или азиатская золотистая кошка — вид крайне редкий для зоологических парков. Новосибирский зоопарк получил пару этих необычных, мало изученных кошек. Это уже взрослые самец и самка, по оценкам наших зоологов им примерно по пять лет. До передачи в зоопарк они содержались в частной коллекции», — говорится в сообщении.

В зоопарке отметили, что опыта содержания кошек Темминка у зоопарков очень мало, представители вида короткое время содержались в начале 80-х годов прошлого века. Ни в одном российском зоопарке таких кошек нет, они редки и для европейских зоопарков.

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Специалисты зоопарка отмечают спокойный нрав и у самца, и у самки. Они лояльны к тем, кто приносит еду и убирает в вольере, но особого интереса к людям не проявляют. Кормят их мясом, также в рацион вводится рыба.

Кошка Темминка — обитатель лесов Юго-Восточной Азии. Видовое название дано в честь зоолога Конрада Темминка. Относится к подсемейству малых кошек. Вес взрослого животного порядка 16 кг, длина туловища может достигать 1метра (не считая хвоста). Беременность длится 75−80 дней. В помете 2−3 котенка.