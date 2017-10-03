Власти Подмосковья обнаружили три незаконных детских лагеря

«В трех муниципальных образованиях — Шатуре, Щелковском и Пушкинском районах — были выявлены несанкционированные лагеря. Лагеря закрыты, дети отправлены домой», — сказала она. Ранее министерство не разглашало информацию об этих лагерях, рассказали ТАСС в пресс-службе учреждения.

Сколько детей успели отдохнуть в этих лагерях, в пресс-службе затруднились оперативно уточнить. Ответственность за работу таких организаций несет глава муниципалитета, напомнила министр.

Каждый глава муниципального образования отвечает за все лагеря работающие, и за такие внезапно возникающие несанкционированные. Ирина Фаевская Министр социального развития региона