Движение автобуса № 29 в Нижнем Новгороде изменят с 3 октября
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Движение будет организовано от остановочного пункта «Красное Сормово» до остановочного пункта «Автовокзал «Щербинки» по улице Свободы (обратно — по улице Баррикад), улице Коминтерна, Сормовскому шоссе, Московскому шоссе, Комсомольскому шоссе, площади Комсомольской, Молитовскому мосту, площади Лядова, проспекту Гагарина. В обратном направлении — по той же схеме.
В путь следования автобусов маршрута № 29 остановочные пункты «Станция «Варя», «Станция метро «Буревестник», «Сормовское шоссе», «Станция метро «Бурнаковская», «Улица Шаляпина», «Сормовский поворот», «Имени Героя Степанова», «Масложиркомбинат», «Металлургическая» в обоих направлениях.