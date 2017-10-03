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18:12 (мск), источник: НТА-Приволжье

Движение автобуса № 29 в Нижнем Новгороде изменят с 3 октября

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, такая мера принята после изучения ситуации с пассажиропотоком. Изменение маршрута вводится на 3 месяца.

Источник: РИА "Новости"

Движение будет организовано от остановочного пункта «Красное Сормово» до остановочного пункта «Автовокзал «Щербинки» по улице Свободы (обратно — по улице Баррикад), улице Коминтерна, Сормовскому шоссе, Московскому шоссе, Комсомольскому шоссе, площади Комсомольской, Молитовскому мосту, площади Лядова, проспекту Гагарина. В обратном направлении — по той же схеме.

В путь следования автобусов маршрута № 29 остановочные пункты «Станция «Варя», «Станция метро «Буревестник», «Сормовское шоссе», «Станция метро «Бурнаковская», «Улица Шаляпина», «Сормовский поворот», «Имени Героя Степанова», «Масложиркомбинат», «Металлургическая» в обоих направлениях.

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