Движение автобуса № 29 в Нижнем Новгороде изменят с 3 октября

Движение будет организовано от остановочного пункта «Красное Сормово» до остановочного пункта «Автовокзал «Щербинки» по улице Свободы (обратно — по улице Баррикад), улице Коминтерна, Сормовскому шоссе, Московскому шоссе, Комсомольскому шоссе, площади Комсомольской, Молитовскому мосту, площади Лядова, проспекту Гагарина. В обратном направлении — по той же схеме.