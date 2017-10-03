Игорь Прокопенко завоевал премию ТЭФИ за передачу «Военная тайна»
Известный телеведущий Игорь Прокопенко завоевал престижную премию ТЭФИ-2017 за высшие достижения в области телевизионных искусств в категории «Дневной эфир».
Известный телеведущий Игорь Прокопенко завоевал престижную премию ТЭФИ-2017 за высшие достижения в области телевизионных искусств в категории «Дневной эфир».
Программу ведущего «Военная тайна», которая выходит на телеканале
В номинации «Утренняя программа» победа досталась передаче «Доброе утро» на «Первом канале», а в категории «Лучший ведущий утренней программы» лауреатом стала Юлия Высоцкая (передача «Едим дома!»). Кроме того, премия ТЭФИ в номинации «Реалити-шоу» завоевали «Пацанки» на телеканале «Пятница!».
Церемония награждения прошла в концертном зале «Россия».