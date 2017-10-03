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15:41 (мск), источник: Известия

Игорь Прокопенко завоевал премию ТЭФИ за передачу «Военная тайна»

Известный телеведущий Игорь Прокопенко завоевал престижную премию ТЭФИ-2017 за высшие достижения в области телевизионных искусств в категории «Дневной эфир».

Источник: РИА "Новости"

Программу ведущего «Военная тайна», которая выходит на телеканале РЕН-ТВ, назвали лучшей в номинации «Просветительская программа».

В сентябре передача отметила 20-летний юбилей. Проект остается одним из самых популярных на российском телевидении.

В номинации «Утренняя программа» победа досталась передаче «Доброе утро» на «Первом канале», а в категории «Лучший ведущий утренней программы» лауреатом стала Юлия Высоцкая (передача «Едим дома!»). Кроме того, премия ТЭФИ в номинации «Реалити-шоу» завоевали «Пацанки» на телеканале «Пятница!».

Церемония награждения прошла в концертном зале «Россия».

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