Дмитрия Энтео исключили из «Божьей воли»
Дмитрий Энтео (Цорионов) изгнан из движения «Божья воля», перестал быть его представителем и главой. Об этом заявила на своей странице в Facebook Людмила Одегова, называющая себя новой главой организации.
Дмитрий Энтео (Цорионов) изгнан из движения «Божья воля», перестал быть его представителем и главой. Об этом заявила на своей странице в Facebook Людмила Одегова, называющая себя новой главой организации.
По ее словам, Энтео «сдружился с нераскаянными богохульниками» — участницами
В числе других несовместимых с пребыванием в «Божьей воле» действий Одегова назвала присутствие Энтео на презентации книги «Riot days» в
«Расцениваю его действия как предательство движения “Божья воля” и людей, которые, доверившись Дмитрию Цорионову, сделали его главой и лицом нашего движения», — заявила Одегова.
«На этом основании считаю себя ответственной отстранить от участия в движении Дмитрия Цорионова, который творит сейчас сущий беспредел под вывеской “Божья воля”, и заявить себя его главой», — заключила она.
Основатель движения «Божья Воля», координатор проекта «Декоммунизация» Дмитрий Энтео в разговоре с РБК отметил, что связывает пост Людмилы Одеговой в Facebook с ее личной обидой на него. «Несколько месяцев назад я прекратил общение с Людмилой. Мне кажется, в этом [заявлении Одеговой] есть
«Мне неприятно, что
По его словам, права на движение «Божья воля» имеет только он, «как организатор и лидер». «Это движение я создал в 2012 году. Людмила там [в движении «Божья воля"] появилась намного позже», — сказал Энтео.
Он добавил, что если «когда-то будет надобность
Дмитрий Цорионов (Энтео) стал главой движения «Божья воля» в 2012 году. Он получил известность благодаря кампании против