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16:06 (мск), источник: РБК

Дмитрия Энтео исключили из «Божьей воли»

Дмитрий Энтео (Цорионов) изгнан из движения «Божья воля», перестал быть его представителем и главой. Об этом заявила ​на своей странице в Facebook Людмила Одегова, называющая себя новой главой организации.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, Энтео «сдружился с нераскаянными богохульниками» — участницами панк-группы Pussy Riot — и стал «проводить с ними совместные акции в рамках движения «Божья воля». Одегова утверждает, что во время этих акций происходило «глумление над Писанием». Также она обвинила Энтео в клевете на епископа Орехово-Зуевского Пантелеймона (Шатова), который, якобы, благословил движение на эти акции.

Наконец, Одегова заявила, что Энтео «подставил» православных христиан, которые «пришли на хорошую акцию», но им «подсунули свинью в виде святотатствующей Алехиной, к чему они были совершенно не готовы».

​В числе других несовместимых с пребыванием в «Божьей воле» действий Одегова назвала присутствие Энтео на презентации книги «Riot days» в Санкт-Петербурге. Книга повествует о панк-молебне в храме Христа Спасителя в 2012 году.

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«Расцениваю его действия как предательство движения “Божья воля” и людей, которые, доверившись Дмитрию Цорионову, сделали его главой и лицом нашего движения», — заявила Одегова.

Провозглашение себя новым главой «Божьей воли» Одегова объяснила тем, что во время погрома выставки «Скульптуры, которых мы не видим» в 2015 году она «по милости Божией сподобилась исполнить главное действо».

«На этом основании считаю себя ответственной отстранить от участия в движении Дмитрия Цорионова, который творит сейчас сущий беспредел под вывеской “Божья воля”, и заявить себя его главой», — заключила она.

Основатель движения «Божья Воля», координатор проекта «Декоммунизация» Дмитрий Энтео в разговоре с РБК отметил, что связывает пост Людмилы Одеговой в Facebook с ее личной обидой на него. «Несколько месяцев назад я прекратил общение с Людмилой. Мне кажется, в этом [заявлении Одеговой] есть что-то личное, что-то связанное с ревностью, человечески я ее понимаю», — сказал он.

Энтео заметил, что они с Одеговой «когда-то были очень близки», но «разошлись по определенным причинам». ​

«Мне неприятно, что какие-то мои действия личного характера могли привести к такой реакции», — пояснил Цорионов.

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По его словам, права на движение «Божья воля» имеет только он, «как организатор и лидер». «Это движение я создал в 2012 году. Людмила там [в движении «Божья воля"] появилась намного позже», — сказал Энтео.

Он добавил, что если «когда-то будет надобность что-то сделать от движения «Божья воля», он это сделает. По словам Энтео, сейчас он занимается проектом «Декоммунизация», а те люди, «которые были в «Божьей воле» …туда перешли».

Дмитрий Цорионов (Энтео) стал главой движения «Божья воля» в 2012 году. Он получил известность благодаря кампании против панк-группы Pussy Riot, совершившей «панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве. Одной из резонансных акций движения стал погром выставки «Скульптуры, которых мы не видим» (была посвящена советскому авангарду) в московском Манеже в 2015 году.

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