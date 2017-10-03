Известного историка из Петербурга лишили докторской степени

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Известного петербургского историка Кирилла Александрова лишили звания доктора наук, передает Пятый канал. Приказ об аннулировании решения о присуждении ему докторской степени был издан накануне Министерством образования и науки РФ.

Высшая Аттестационная Комиссия по истории не оценила диссертацию Александрова о власовцах.

Представители экспертного совета заявили, что работа «Генералитет и офицерские кадры вооруженных формирований Комитета освобождения народов России 1943—1946 гг» не раскрывает перспективы для дальнейших исследований по теме.