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16:44 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Известного историка из Петербурга лишили докторской степени

Комиссия не оценила диссертацию ученого о власовцах.

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Известного петербургского историка Кирилла Александрова лишили звания доктора наук, передает Пятый канал. Приказ об аннулировании решения о присуждении ему докторской степени был издан накануне Министерством образования и науки РФ.

Высшая Аттестационная Комиссия по истории не оценила диссертацию Александрова о власовцах.

Представители экспертного совета заявили, что работа «Генералитет и офицерские кадры вооруженных формирований Комитета освобождения народов России 1943—1946 гг» не раскрывает перспективы для дальнейших исследований по теме.

Кирилл Александров является автором нескольких сотен публикаций по истории России периода XIX—XX вв.

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