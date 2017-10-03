Астрофизик из КФУ не получил Нобелевскую премию по физике

Напомним, российский астрофизик Сюняев был номинирован за глубокий вклад в понимание Вселенной, в том числе ее происхождения, процессов образования галактик, аккреции дисков черных дыр и многие другие космологические явления.

Рашид Сюняев — почетный академик Академии наук РТ. За свои уникальные научные исследования он удостоен многих престижных международных наград, в том числе премии Крафурда по астрономии Королевской академии наук Швеции, награды имени Рассела (высшее отличие Американского астрономического общества), международной научной премии (физика) имени короля Фейсала, премии Киото. В 2012 году ему присуждена медаль Бенджамина Франклина по физике за фундаментальный вклад в понимание ранней Вселенной и свойств черных дыр.