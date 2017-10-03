В Волгограде появились «обслуживающие» газовое оборудование мошенники

Источник: РИАЦ

Эта информация привлекла внимание не только волгоградцев, но и мошенников, которые начали якобы проводить обслуживание газового оборудования и брать за это деньги. Ситуацию пояснила заместитель руководителя инспекции Госжилнадзора Волгоградской области Татьяна Гордеева.

— От жителей стали поступать обращения о том, что приходят люди, которые представляются сотрудниками газовых служб и, ссылаясь на поступившие платежные документы, проводят некие манипуляции с газовым оборудованием. После этого просят расписаться в журнале и требуют деньги, — рассказала Татьяна Гордеева. — При отсутствии договоров никто приходить в квартиру не должен. Все договоры заключаются через абонентские отделы в специализированных организациях. Все работы по обслуживанию оборудования проводятся специалистом, имеющим удостоверение, а оплата осуществляется строго по квитанции и в соответствии с актом произведенных работ.

Что касается заключения договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования — это официальное требование, за неисполнение которого предусмотрена ответственность.

— Инспекция Госжилнадзора получает информацию о лицах, которые уклоняются от заключения договоров. После чего мы направляем в их адрес уведомления о начале проведения проверки по данному факту. В случае уклонения от заключения договора, собственники жилья заплатят административный штраф от одной до двух тысяч рублей, — добавила Татьяна Гордеева.