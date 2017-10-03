Знаменитости показывают фотографии из своей юности

До и после урагана «Ирма». Фотографии NASA

Суть флешмоба в том, что знаменитости выкладывают свои подростковые фотографии, а благотворительный фонд AmeriCone Dream Fund, основанный Стивеном Кольбером, перечисляет на помощь пуэрториканцам тысячу долларов за каждый снимок.