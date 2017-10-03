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16:40 (мск)

Знаменитости показывают фотографии из своей юности

Ведущий The Late Show Стивен Кольбер и комик Ник Кролл запустили флешмоб #PuberMe. Его цель — помочь жителям Пуэрто-Рико, пострадавшим от ураганов «Ирма» и «Мария».

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Суть флешмоба в том, что знаменитости выкладывают свои подростковые фотографии, а благотворительный фонд AmeriCone Dream Fund, основанный Стивеном Кольбером, перечисляет на помощь пуэрториканцам тысячу долларов за каждый снимок.

Флешмоб стартовал с фото самого Кольбера, которое ведущий выложил в свой Твиттер. На данный момент оно набрало 56 тысяч лайков и 4,3 тысячи репостов.

Примеру Кольбера последовали Ник Кролл, Риз Уизерспун, Джек Блэк, Джимми Фэллон, Джозеф Гордон-Левитт, Дебби Харри и многие другие знаменитости.

Во время загрузки произошла ошибка.Стивен Кольбер, ведущий передачи «Позднее шоу со Стивеном Кольбером»
Во время загрузки произошла ошибка.Ник Кролл, актер сериала «Лига»
Во время загрузки произошла ошибка.Риз Уизерспун, звезда комедии «Блондинка в законе»
Во время загрузки произошла ошибка.Джек Блэк, актер и участник рок-группы Tenacious D
Во время загрузки произошла ошибка.Джимми Фэллон, ведущий вечернего ток-шоу на NBC The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Во время загрузки произошла ошибка.Джозеф Гордон-Левитт, американский актёр и кинорежиссёр, двукратный номинант на премию «Золотой глобус»
Во время загрузки произошла ошибка.Сет Роген, актер и аниматор фильмов «Шрек 3», «Немножко беременна», «Superперцы» и других
Во время загрузки произошла ошибка.Дебби Харри, солистка панк-рок-группы Blondie
Во время загрузки произошла ошибка.Лина Данэм, звезда сериала канала HBO «Девчонки»
Во время загрузки произошла ошибка.Кейт Хадсон, американская актриса, сыгравшая в фильмах «Почти знаменит», «Как отделаться от парня за 10 дней», «Война невест» и других
Во время загрузки произошла ошибка.Миша Коллинз, звезда сериала «Сверхъестественное»
Во время загрузки произошла ошибка.Оливия Уайлд, американская актриса, сыгравшая в фильмах «Соседка», «Три дня на побег» и других
Во время загрузки произошла ошибка.Тони Хоук, американский профессиональный скейтбордист
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