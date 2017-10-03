Знаменитости показывают фотографии из своей юности
Ведущий The Late Show Стивен Кольбер и комик Ник Кролл запустили флешмоб #PuberMe. Его цель — помочь жителям
Ведущий The Late Show Стивен Кольбер и комик Ник Кролл запустили флешмоб #PuberMe. Его цель — помочь жителям
Суть флешмоба в том, что знаменитости выкладывают свои подростковые фотографии, а благотворительный фонд AmeriCone Dream Fund, основанный Стивеном Кольбером, перечисляет на помощь пуэрториканцам тысячу долларов за каждый снимок.
Флешмоб стартовал с фото самого Кольбера, которое ведущий выложил в свой Твиттер. На данный момент оно набрало 56 тысяч лайков и 4,3 тысячи репостов.
Примеру Кольбера последовали Ник Кролл, Риз Уизерспун, Джек Блэк, Джимми Фэллон, Джозеф Гордон-Левитт