4 октября в Казани сохранится прохладная погода
(Город Казань KZN.RU, 3 октября). 4 октября в Казани синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, без осадков.
(Город Казань KZN.RU, 3 октября). 4 октября в Казани синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, без осадков.
В ночные часы 4 октября в столице РТ ожидается
В целом по Татарстану также прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами пройдет небольшой дождь, мокрый снег, днем без осадков. Ветер западный,