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16:35 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

4 октября в Казани сохранится прохладная погода

(Город Казань KZN.RU, 3 октября). 4 октября в Казани синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, без осадков.

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Источник: Город Казань.KZN.RU

В ночные часы 4 октября в столице РТ ожидается северо-западный, умеренный ветер. Температура воздуха составит 1−3 градуса выше нуля. Днем направление ветра изменится на западное, а воздух прогреется до 7−9 градусов тепла.

В целом по Татарстану также прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами пройдет небольшой дождь, мокрый снег, днем без осадков. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Минимальная температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до 2 градусов ниже нуля. Днем 4 октября температура воздуха составит 5−10 градусов выше нуля, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

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