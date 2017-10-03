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19:19 (мск), источник: Meduza

Все обсуждают, какого размера кроты. Как собаки? Как кошки? Как мыши?

Ситуация: очень много людей не знают, какого размера кроты на самом деле. Поэтому сначала небольшой тест.

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Надеемся, вы ответили правильно. Кротов начали обсуждать после твита рэпера Гарри Топора, который в конце сентября опубликовал опрос о размерах этих животных.

Наиболее популярным ответом в опросе Топора был «сопоставим с кошкой». Примерно 250 человек считают, что кроты большие, как собаки, а для нескольких десятков это микроскопические животные размером с жука. Вариант, наиболее близкий к верному, — «сопоставим с мышкой», — выбрали 43% респондентов.

По мотивам опроса Топора на сайте «Палач» вышел материал «Люди правда не знают, какого размера крот. Я проверил». Его автор Павел Городницкий рассказывает, что он задавал этот вопрос знакомым и незнакомым людям, и все сильно преувеличивали размеры животного:

[В баре] никто, кроме моих коллег и друзей, не видел ни опроса Топора, ни поста на «Палаче». Мы с друзьями спрашивали у всех подряд, какого размера крот, и три человека из пяти уверенно ставили ладони шире плеч. Умным оказался только охранник заведения: «Я никогда не видел кротов. Ничего показывать не собираюсь».

Через несколько дней после Топора такой же опрос опубликовало издание «Лентач». Во всех соцсетях большинство респондентов выбрало вариант «чуть меньше кошки»; вариант «с мышонка» был на втором месте.

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Некоторые участники опросов считали, что варианты ответов сформулированы некорректно и кротов нужно было сравнивать с крысами, а не мышами.

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Но с кошкой крота точно не сравнить!

French Mole

Теперь те, кто знают размеры кротов, радуются своей уникальности.

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А те, кто ответили неправильно, приводят аргументы в свою пользу.

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Но в одном споров нет: кроты — милые.

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