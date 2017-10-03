Ирландская тюрьма признана лучшим туристическим объектом в Европе

Источник: Fortress Spike Island, Cork

На юго-западе Ирландии, на острове Спайк, когда-то находилась тюрьма. Теперь это здание активно посещают туристы.

Настолько активно, что в ходе конкурса World Travel Awards тюрьма была признана лучшей туристической достопримечательностью Европы, передает The Daily Mail.

Изначально комплекс зданий, возведенных на Спайке еще в VI в., занимали монахи. В XVIII веке помещения переоборудовали для военного гарнизона, а в середине XIX века приспособили под содержание преступников, которых затем планировалось перевозить в Австралию.

Источник: Fortress Spike Island, Cork

Тюрьма на острове, до которого можно добраться водным путем от города Корк, функционировала до 2004 года. Единовременно здесь могло находиться до 2300 заключенных.