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18:52 (мск), источник: Моя Планета

Ирландская тюрьма признана лучшим туристическим объектом в Европе

Бывшее здание тюрьмы, получившей название «Ирландский Алькатрас», оказалось одной из лучших туристических достопримечательностей Европы, обогнав в рейтинге Эйфелеву башню и Букингемский дворец.

Источник: Fortress Spike Island, Cork

На юго-западе Ирландии, на острове Спайк, когда-то находилась тюрьма. Теперь это здание активно посещают туристы.

Настолько активно, что в ходе конкурса World Travel Awards тюрьма была признана лучшей туристической достопримечательностью Европы, передает The Daily Mail.

Изначально комплекс зданий, возведенных на Спайке еще в VI в., занимали монахи. В XVIII веке помещения переоборудовали для военного гарнизона, а в середине XIX века приспособили под содержание преступников, которых затем планировалось перевозить в Австралию.

Источник: Fortress Spike Island, Cork

Тюрьма на острове, до которого можно добраться водным путем от города Корк, функционировала до 2004 года. Единовременно здесь могло находиться до 2300 заключенных.

В 2016 году тюремный комплекс был реконструирован и превратился в туристическую достопримечательность. Помимо обычных экскурсий, посетителям здесь предоставляется возможность провести ночь в одной из 28 одиночных камер в блоке для особо опасных заключенных.

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