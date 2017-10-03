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18:36 (мск), источник: Интерфакс

Считавшаяся певицей древнеегипетская мумия в Эрмитаже оказалась кастрированным жрецом

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU — Древнеегипетская мумия, которую ранее принимали за певицу, на самом деле жрец и начальник привратников фараона по имени Па-кеш. Об этом сообщил заведующий отделом Древнего Востока Государственного Эрмитажа Андрей Большаков на пресс-конференции во вторник.

Специалисты представили результаты комплексного обследования мумии середины I тысячелетия до новой эры из фиванского некрополя. «Если их не распеленать, то мумии (внешне — ИФ) практически неотличимы друг от друга, и их довольно часто путали — например, при продаже.

Ядро египетской коллекции изначально находилось в Кунсткамере (здание современной библиотеки РАН — ИФ) и попали в Эрмитаж только после революции.

Здесь возникла элементарная путаница: хорошо, что мы это выяснили, но это не должно нас сильно удивлять", — подчеркнул эксперт.

Большаков отметил, что в коллекции Эрмитажа попытаются найти еще и мумию Бабат. А мумию Па-кеша придется переместить в другой саркофаг. Удивление специалистов вызвал тот факт, что Па-кеш был кастрирован.

Вопрос кастрации — это действительно неожиданно. Он мог быть кастрирован прижизненно с целью сделать его евнухом, но это совсем не египетская практика: нам известен только один случай кастрации в молодом возрасте.
Андрей Большаков
Заведующий отделом Древнего Востока Государственного Эрмитажа

«Теоретически, возможно удаление тестикул в процессе мумификации, но это также нехарактерно для Древнего Египта. Это даже не редкость, а, скорее, уникальность», — сказал он.

Эксперты также обратили внимание на хорошее качество зубов покойного жреца.

«В наличии у мумии 30 зубов, с таким количеством зубов этот человек родился. Все они были здоровы — произошло только естественное стирание. Даже в наше время редкий человек может дожить до 35−40 лет и ни разу не “пострадать” от рук стоматологов», — отметил заведующий рентгенологическим отделением клинической больницы имени Соколова, проводившей исследование, Вячеслав Декан.

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Степень стирания зубов позволила предположить, что Па-кеш погиб в возрасте 35 лет. В длину мумия достигает 160 см, однако прижизненный рост жреца мог быть на 10 см выше. По данным экспертов, Па-кеш страдал рядом заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также синдромом Марфана — наследственной патологией соединительной ткани.

На теле мужчины не было обнаружено украшений или амулетов, за исключением накладок на глаза. «Это интересные накладки на глаза миндалевидной формы. По плотности они соответствуют костной ткани — возможно, это фарфор или фаянс», — уточнил главный врач клинической больницы Соколова Яков Накатис.

В Отделе Востока в Эрмитаже находятся два саркофажных комплекса, состоящих из внутреннего и наружного деревянных саркофагов, в одном из которых с большой долей вероятности могла находиться исследуемая мумия. Во-первых, это саркофаги знатной замужней женщины по имени Бабат, которая была певицей в храме Амона-Ра, и, во-вторых, это саркофаги мужчины по имени Па-кеш, бывшем жрецом и начальником привратников фараона. Оба комплекса датируются концом XXV-XXVI династией (ок. 755 — 525 гг. до н.э.), происходят из столичного фиванского некрополя.

Благодаря текстам, сохранившимся на саркофагах, известны родословные как Бабат, так и Па-кеша, оба этих человека относились к весьма состоятельной части общества Древнего Египта того времени, о чем свидетельствует качество оформления саркофагов, выставленных на постоянной экспозиции в зале № 100 Зимнего Дворца.

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