Считавшаяся певицей древнеегипетская мумия в Эрмитаже оказалась кастрированным жрецом
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU — Древнеегипетская мумия, которую ранее принимали за певицу, на самом деле жрец и начальник привратников фараона по имени
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU — Древнеегипетская мумия, которую ранее принимали за певицу, на самом деле жрец и начальник привратников фараона по имени
Специалисты представили результаты комплексного обследования мумии середины I тысячелетия до новой эры из фиванского некрополя. «Если их не распеленать, то мумии (внешне — ИФ) практически неотличимы друг от друга, и их довольно часто путали — например, при продаже.
Здесь возникла элементарная путаница: хорошо, что мы это выяснили, но это не должно нас сильно удивлять", — подчеркнул эксперт.
Большаков отметил, что в коллекции Эрмитажа попытаются найти еще и мумию Бабат. А мумию
Вопрос кастрации — это действительно неожиданно. Он мог быть кастрирован прижизненно с целью сделать его евнухом, но это совсем не египетская практика: нам известен только один случай кастрации в молодом возрасте.
«Теоретически, возможно удаление тестикул в процессе мумификации, но это также нехарактерно для Древнего Египта. Это даже не редкость, а, скорее, уникальность», — сказал он.
«В наличии у мумии 30 зубов, с таким количеством зубов этот человек родился. Все они были здоровы — произошло только естественное стирание. Даже в наше время редкий человек может дожить до 35−40 лет и ни разу не “пострадать” от рук стоматологов», — отметил заведующий рентгенологическим отделением клинической больницы имени Соколова, проводившей исследование, Вячеслав Декан.
Степень стирания зубов позволила предположить, что
На теле мужчины не было обнаружено украшений или амулетов, за исключением накладок на глаза. «Это интересные накладки на глаза миндалевидной формы. По плотности они соответствуют костной ткани — возможно, это фарфор или фаянс», — уточнил главный врач клинической больницы Соколова Яков Накатис.
В Отделе Востока в Эрмитаже находятся два саркофажных комплекса, состоящих из внутреннего и наружного деревянных саркофагов, в одном из которых с большой долей вероятности могла находиться исследуемая мумия.
Благодаря текстам, сохранившимся на саркофагах, известны родословные как Бабат, так и