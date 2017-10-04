Самая мемная собака. Как сиба-ину стала любимой породой интернета

Традиционно сиба-ину жили в японских деревнях и помогали охотникам. Несмотря на то что их признали японским достоянием еще в 1936 году, всеобщими любимчиками они стали ближе к 2010 году. Именно в это время появился самый известный мем с сиба-ину — Doge. Хозяйка собаки по кличке Кабосу выложила серию фотографий в личный блог. На одном из снимков Кабосу сидела с очень удивленной мордочкой — эта фотография и стала основой мема. На снимок Кабосу стали помещать короткие фразы, написанные шрифтом Comic Sans MS.

Вскоре пользователи сайта Reddit и имиджборда 4chan стали использовать для мемa фотографии других сиба-ину. Пик популярности Doge пришелся на 2013 год. Мем не только заполонил социальные сети и блоги, но даже оказался в списке «50 вещей поп-культуры, за которые мы должны благодарить ее», составленном MTV. В конце 2013 года американский программист Билли Маркус представил криптовалюту, названную в честь сиба-ину — Dogecoin. «Doge — наш веселый дружелюбный маскот», — говорится на сайте валюты.

Однако на этом его история не закончилась. Со временем у Doge появились вариации — Doggo, Pupper и другие мемы, связанные с собаками. Несмотря на прошедший пик популярности, Doge — все еще один из самых узнаваемых мемов.

Видео с сиба-ину набирают сотни тысяч просмотров, а фотографии и гифки со смешными псами становятся вирусными. В Японии проводят фестивали, посвященные породе; с ними выпускают игрушки, канцелярские товары и одежду.

Многие владельцы сиба-ину делают своих питомцев блогерами с тысячами подписчиков. У самой популярной сибы — Мару — более двух миллионов подписчиков в инстаграме. Хозяева Мару не делают чего-то особенного — просто документируют, как собака гуляет, спит, обнимает плюшевого ежика и щурится на солнце.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BYvpTS9AmNh/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Shinjiro Ono (@marutaro)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-07T15:14:54+00:00">Сен 7 2017 в 8:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сибы — сообразительные, артистичные и общительные. И это, пожалуй, главные причины их популярности; невозможно не умилиться собаке, которая корчит рожи на фотографии, радуется, когда с ней ходят в кафе и магазины, и открывает лапкой окно в ларьке.

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Исходя из образа, сложившегося в Сети, кажется, что сиба-ину — самые веселые собаки на свете. Отчасти это правда — сиба-ину активные, они любят исследовать новые места и зачастую попадают в смешные ситуации. Например, сиба может застрять в кустах или стене и оставаться совершенно невозмутимой.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BXIyfbLBzug/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Shiba inu (@inshibagram)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-29T16:33:26+00:00">Июл 29 2017 в 9:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На пике популярности мема Doge многие владельцы и кинологические клубы призывали не заводить сиба-ину. В 2014 году американский национальный клуб сиба-ину заявил, что журналисты зря рекламируют породу, которая не подходит большинству людей. По словам зоопсихологов, у сиба-ину, несмотря на привлекательный внешний вид, очень сложный характер, который требует постоянной работы с собакой.

На Reddit есть специальный раздел, где пользователи сайта делятся методами воспитания сиба-ину и рассказывают о жизни своих питомцев. И многие из них подтверждают слова кинологов. Один из пользователей заявил, что его сиба-ину — настоящая королева драмы, которая не любит других собак и рычит на гостей. Другой пожаловался, что его питомец слишком упрямый и не хочет ходить на поводке, несмотря на постоянные тренировки. Также многим не нравится лай собак — сиба-ину умеет издавать очень специфичные звуки.

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Однако все признают, что эта порода — самая фотогеничная.

«Это собака светская, и чем больше ее таскают с собой, тем общительнее она становится. Так что понятно, почему они в ресторанах сидят и в гости ходят; понятно, почему они модными стали: эту породу в люди выводить полезно», — рассказала «Афише» заводчик сиба-ину Ольга Бочкова. Она также отметила, что, как и с любой другой собакой, с сиба-ину надо заниматься.

Чем популярнее становится порода, тем чаще ее представители оказываются в приютах. Зоозащитники отмечают, что с появлением Doge жители США стали намного чаще импульсивно покупать «мемных» собак, а потом отдавать их в приют, не справившись с дрессировкой.