Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев снова "жирует" за счет Москвы - СМИ
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Власти четырех стран осудили новый закон Украины об образовании
Крым об иске Украины к России из-за моста: "Неожиданное решение"
ИГ показала видео с двумя захваченными в Сирии «солдатами РФ»
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Полиция расследует дерзкое ограбление Елены Малышевой - СМИ
СМИ: жена Краско высказалась об интеллекте Собчак
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: Волочкова показала истинное лицо без сценического грима
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
Песков ответил на сообщения о предложении Поклонской сдать мандат
Стало известно о конфликте Порошенко и Авакова
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
12184-й праздник пива «Октоберфест»
18:02 (мск), источник: Вести Сочи

Мэр Сочи назвал улицы, где заборы будут менять на живые изгороди

Более тысячи погонных метров «зеленых изгородей» украсят в будущем центральные улицы Сочи, а заборы, портящие внешний облик курорта, планируется демонтировать.

Источник: Вести Сочи

На планерном совещании мэр Сочи Анатолий Пахомов назвал улицы, где начнется эксперимент.

Первой живые изгороди получит Виноградная. Она приобразится уже в следующем году. На эти работы из муниципального бюджета планируется выделить 12 млн рублей. По словам Анатолия Пахомова, «зеленые изгороди» должны украсить всю прибрежную часть Сочи, в том числе улицы Театральную, Орджоникидзе, Несербскую. Там металлические ограждения заменят на кустарники.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Путин назначил временно исполняющего обязанности главы Дагестана
Список имущества Улюкаева рассмешил подсудимого и его адвокатов
Депутаты обсудят выплату зарплат в иностранной валюте
Роструд рассказал о длинных выходных в ноябре
Михаил Саакашвили попросил политического убежища на Украине
Суд в Испании одобрил выдачу США россиянина Левашова
В ЮНЕСКО насчитали 49 исчезающих языков в России
Спорт
Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас — одного Григоряна
Авто
Видео дня: самый абсурдный пешеходный переход России В селе Онгурён Иркутской области местные власти организовали переход через наезженную тропинку
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Стало известно, почему закрыли «Секс в большом городе 3» Актрису Ким Кэтролл обвинили в срыве съемок третьей части фильма по популярному сериалу
Недвижимость
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
СМИ узнали о возможных проблемах со связью в Москве из-за "Моей улицы"
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь