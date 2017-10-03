Мэр Сочи назвал улицы, где заборы будут менять на живые изгороди

Первой живые изгороди получит Виноградная. Она приобразится уже в следующем году. На эти работы из муниципального бюджета планируется выделить 12 млн рублей. По словам Анатолия Пахомова, «зеленые изгороди» должны украсить всю прибрежную часть Сочи, в том числе улицы Театральную, Орджоникидзе, Несербскую. Там металлические ограждения заменят на кустарники.