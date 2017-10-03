Тепло в квартирах волгоградцев будет не скоро
Жители области и волгоградцы все настойчивее ждут начала отопительного сезона.
Жители области и волгоградцы все настойчивее ждут начала отопительного сезона.
Обычно тепло в квартиры приходило 15 октября, однако закон предполагает, что батареи начинают теплеть, когда среднесуточная температура на улице не поднимается выше +8 градусов, сообщает ВДТВ.
Как отмечают в администрации Волгограда, вопрос о начале отопительного сезона в городе уже поднимался.
В понедельник на оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что 98% котельных в регионе готовы к началу отопительного сезона. И муниципалитеты принимают решение о его начале самостоятельно.
В Волгоградской администрации не считают, что время теплых батарей уже наступило. Простые горожане, замерзающие дома и на работе, считают иначе.
Однако прогнозы синоптиков на стороне власти. Согласно прогнозам, в Волгограде вскоре потеплеет до +15 градусов днем.