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17:40 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Тепло в квартирах волгоградцев будет не скоро

Жители области и волгоградцы все настойчивее ждут начала отопительного сезона.

Обычно тепло в квартиры приходило 15 октября, однако закон предполагает, что батареи начинают теплеть, когда среднесуточная температура на улице не поднимается выше +8 градусов, сообщает ВДТВ.

Как отмечают в администрации Волгограда, вопрос о начале отопительного сезона в городе уже поднимался.

В понедельник на оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что 98% котельных в регионе готовы к началу отопительного сезона. И муниципалитеты принимают решение о его начале самостоятельно.

В Волгоградской администрации не считают, что время теплых батарей уже наступило. Простые горожане, замерзающие дома и на работе, считают иначе.

Однако прогнозы синоптиков на стороне власти. Согласно прогнозам, в Волгограде вскоре потеплеет до +15 градусов днем.

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