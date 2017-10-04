Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
Ученые выяснили, почему с возрастом труднее похудеть
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
ИГ показала видео с двумя захваченными в Сирии «солдатами РФ»
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Без белья и в колготках: полная модель Грэм покорила Сеть - СМИ
Гагарина полностью обнажилась для обложки сингла
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
Порошенко: Производить Porsche без украинцев невозможно
«Убогое зрелище» — эксперт о докладе ООН по Крыму
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
20Референдум в Каталонии
09:51 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

«День Подписчика» пройдет в Нижнем Новгороде

Всех посетителей ждут замечательные призы от организаторов.

Всероссийская Декада Подписки пройдет с 5 по 15 октября. В рамках Декады 5 октября на Главпочтамте в Нижнем Новгороде состоится и «День Подписчика». Мероприятие откроется с 11:00 и в течение трех часов все пришедших ждут приятные сюрпризы, призы и подарки.

В программе планируются танцы, мастер класс от студии SOCIAL DANCE STUDIO и иные увлекательные интерактивы с гостями. Участники могут получить призы от Почты России, Театра Оперы и Балета и Зоопарка «Лимпопо».

Организаторы приглашают всех читателей прийти в гости, подписаться, получить подарки и просто потанцевать с профессионалами.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Ипотека вместо брата». Обманутые дольщики обратились к президенту
Лавров обвинил США в смертельно опасных провокациях
«Русская» реклама обнаружилась в ключевых для Трампа штатах
ВКС РФ ликвидировали командование террористов «Джебхат-ан-Нусра»
Посольство РФ в США показало фото вторжения в генконсульство
Каталония провозгласит независимость региона в ближайшие дни
Фонд Кадырова поможет беженцам Мьянмы
СМИ: бывшая актриса обвинила Полански в изнасиловании
Спорт
В Лас-Вегас, но не в Пхенчхан: в среду открывается сезон НХЛ 101-й по счету сезон Национальной хоккейной лиги стартует в среду четырьмя матчами
Авто
Обсуждаем самый дорогой Renault Kaptur: онлайн-трансляция Что представляет собой Renault Kaptur? Стоит ли переплачивать 60 тысяч рублей за версию Extreme? Ищем ответ по итогам тестов в Азербайджане и Москве. А вы задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Стало известно, почему закрыли «Секс в большом городе 3» Актрису Ким Кэтролл обвинили в срыве съемок третьей части фильма по популярному сериалу
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Москва ужесточает контроль над тратой денег дольщиков
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь