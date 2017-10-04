«День Подписчика» пройдет в Нижнем Новгороде

Всероссийская Декада Подписки пройдет с 5 по 15 октября. В рамках Декады 5 октября на Главпочтамте в Нижнем Новгороде состоится и «День Подписчика». Мероприятие откроется с 11:00 и в течение трех часов все пришедших ждут приятные сюрпризы, призы и подарки.

В программе планируются танцы, мастер класс от студии SOCIAL DANCE STUDIO и иные увлекательные интерактивы с гостями. Участники могут получить призы от Почты России, Театра Оперы и Балета и Зоопарка «Лимпопо».