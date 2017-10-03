Синоптики рассказали, когда в Крым вернется тепло

— В ближайшие трое суток в Крыму сохранится сухая, солнечная погода. Температура воздуха будет повышаться. 4 октября ночью в степных и предгорных районах +2…+7, на поверхности почвы местами заморозки 0…-3, на побережье +6…+11; днем +15…+20, сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. — В среду в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность.