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18:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Синоптики рассказали, когда в Крым вернется тепло

В ближайшие дни воздух прогреется до +24 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 77% 776 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

В Крым возвращается тепло. С 4 октября столбики термометров поползут вверх.

— В ближайшие трое суток в Крыму сохранится сухая, солнечная погода. Температура воздуха будет повышаться. 4 октября ночью в степных и предгорных районах +2…+7, на поверхности почвы местами заморозки 0…-3, на побережье +6…+11; днем +15…+20, сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. — В среду в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 5 и 6 октября станет еще теплее.

В четверг и пятницу ночная температура воздуха повысится до +8…+13 градусов, дневная составит +19…+24, — отметили синоптики.

КАК ВОДИЧКА.

Море постепенно начало остывать. В Феодосии +18 градусов, Алуште +19, Ялте +17, Севастополе +16…+19, Евпатории +16, Черноморском +16. В Керченском проливе +13. В Азовском море +15.

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