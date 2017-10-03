Синоптики рассказали, когда в Крым вернется тепло
В ближайшие дни воздух прогреется до +24 градусов.
В ближайшие дни воздух прогреется до +24 градусов.
В Крым возвращается тепло. С 4 октября столбики термометров поползут вверх.
— В ближайшие трое суток в Крыму сохранится сухая, солнечная погода. Температура воздуха будет повышаться. 4 октября ночью в степных и предгорных районах +2…+7, на поверхности почвы местами заморозки 0…-3, на побережье +6…+11; днем +15…+20, сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. — В среду в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Днем 5 и 6 октября станет еще теплее.
В четверг и пятницу ночная температура воздуха повысится до +8…+13 градусов, дневная составит +19…+24, — отметили синоптики.
КАК ВОДИЧКА.
Море постепенно начало остывать. В Феодосии +18 градусов, Алуште +19, Ялте +17, Севастополе +16…+19, Евпатории +16, Черноморском +16. В Керченском проливе +13. В Азовском море +15.