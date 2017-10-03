В Воронеже на Московском проспекте убрали сразу два разворота
Московский проспект — часть федеральной трассы, частые развороты на которой не предусмотрены.
Московский проспект — часть федеральной трассы, частые развороты на которой не предусмотрены.
На Московском проспекте прибавилось пробок. В районе бывшего поста ГИБДД стало на два разворота меньше. Тем, кто выезжает с Ломоносова, а также, так называемого, «учительского квартала» теперь приходится проезжать дополнительную пару километров, чтобы развернуться за областной больницей.
Развороты в районе микрорайона Спутник и у поворота на Подгорное перекрыли дорожники. Знаки теперь зачехлены полиэтиленом, асфальт снят, поставлены заграждения. Видимо, зная привычку воронежцев нарушать правила, дорожники даже выкопали небольшие рвы сразу за заграждениями.
Игорь Зайцев, водитель:
«Дорога узкая, автобусы большие, он встанет и не проехать, сузили дорогу. Ещё окружная выходит сюда. Разворот был один, второй, третий, они оставили только один».
Шерзод Маллаев, водитель:
«Понедельник, вторник, четверг такой будет, потом уже
В Чернозёмуправтодоре жалоб водителей не понимают: Московский проспект в этом районе — это, прежде всего, часть федеральной трассы, а значит, частые развороты на ней не предусмотрены. По нормам между ними может быть 5 километров, по факту расстояния на этом участке гораздо меньше. В распоряжении воронежцев 6 разворотов. Перекрыли только два, и, похоже, надолго. Во всяком случае, точно до начала реконструкции развязки
Евгений Чернышов, главный инженер ФКУ Чернозёмуправтодор:
«Мы направляли им запрос, на который они нам ответили, что работы запланированы на 2018 год. Разворачиваясь, владельцы транспортных средств практически под прямым углом начинали пересекать автомобильную дорогу в противоположном направлении, перестраиваясь в жилую застройку, перестраиваясь на улицу