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18:27 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже на Московском проспекте убрали сразу два разворота

Московский проспект — часть федеральной трассы, частые развороты на которой не предусмотрены.

Источник: Вести - Воронеж

На Московском проспекте прибавилось пробок. В районе бывшего поста ГИБДД стало на два разворота меньше. Тем, кто выезжает с Ломоносова, а также, так называемого, «учительского квартала» теперь приходится проезжать дополнительную пару километров, чтобы развернуться за областной больницей.

Развороты в районе микрорайона Спутник и у поворота на Подгорное перекрыли дорожники. Знаки теперь зачехлены полиэтиленом, асфальт снят, поставлены заграждения. Видимо, зная привычку воронежцев нарушать правила, дорожники даже выкопали небольшие рвы сразу за заграждениями.

Игорь Зайцев, водитель:

«Дорога узкая, автобусы большие, он встанет и не проехать, сузили дорогу. Ещё окружная выходит сюда. Разворот был один, второй, третий, они оставили только один».

Шерзод Маллаев, водитель:

«Понедельник, вторник, четверг такой будет, потом уже кто-то собирается за город — в последнее время такое часто».

В Чернозёмуправтодоре жалоб водителей не понимают: Московский проспект в этом районе — это, прежде всего, часть федеральной трассы, а значит, частые развороты на ней не предусмотрены. По нормам между ними может быть 5 километров, по факту расстояния на этом участке гораздо меньше. В распоряжении воронежцев 6 разворотов. Перекрыли только два, и, похоже, надолго. Во всяком случае, точно до начала реконструкции развязки Антонова-Овсеенко — Московский проспект.

Евгений Чернышов, главный инженер ФКУ Чернозёмуправтодор:

«Мы направляли им запрос, на который они нам ответили, что работы запланированы на 2018 год. Разворачиваясь, владельцы транспортных средств практически под прямым углом начинали пересекать автомобильную дорогу в противоположном направлении, перестраиваясь в жилую застройку, перестраиваясь на улицу Антонова-Овсеенко и Подгорное, тем самым создавая серьёзные конфликтные точки, что приводило к ДТП».

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