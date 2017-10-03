В Воронеже на Московском проспекте убрали сразу два разворота

Источник: Вести - Воронеж

На Московском проспекте прибавилось пробок. В районе бывшего поста ГИБДД стало на два разворота меньше. Тем, кто выезжает с Ломоносова, а также, так называемого, «учительского квартала» теперь приходится проезжать дополнительную пару километров, чтобы развернуться за областной больницей.

Развороты в районе микрорайона Спутник и у поворота на Подгорное перекрыли дорожники. Знаки теперь зачехлены полиэтиленом, асфальт снят, поставлены заграждения. Видимо, зная привычку воронежцев нарушать правила, дорожники даже выкопали небольшие рвы сразу за заграждениями.

Игорь Зайцев, водитель:

«Дорога узкая, автобусы большие, он встанет и не проехать, сузили дорогу. Ещё окружная выходит сюда. Разворот был один, второй, третий, они оставили только один».

Шерзод Маллаев, водитель:

«Понедельник, вторник, четверг такой будет, потом уже кто-то собирается за город — в последнее время такое часто».

В Чернозёмуправтодоре жалоб водителей не понимают: Московский проспект в этом районе — это, прежде всего, часть федеральной трассы, а значит, частые развороты на ней не предусмотрены. По нормам между ними может быть 5 километров, по факту расстояния на этом участке гораздо меньше. В распоряжении воронежцев 6 разворотов. Перекрыли только два, и, похоже, надолго. Во всяком случае, точно до начала реконструкции развязки Антонова-Овсеенко — Московский проспект.

Евгений Чернышов, главный инженер ФКУ Чернозёмуправтодор: