Колбасу из «корзины Сечина» уничтожили по просьбе следователей
Уничтожено самое известное вещественное доказательство в деле Алексея Улюкаева — корзина с колбасой, которую глава «Роснефти» Игорь Сечин вручил
Уничтожено самое известное вещественное доказательство в деле Алексея Улюкаева — корзина с колбасой, которую глава «Роснефти» Игорь Сечин вручил
Как стало известно Русской службе
Подарочная корзинка «От Иваныча» — традиционный подарок главы «Роснефти» Игоря Сечина своим партнерам по бизнесу и друзьям. Глава «Роснефти» регулярно охотится на крупного зверя, а из его трофеев в столовой одного из офисов «Роснефти» делают колбасные изделия под брендом «От Иваныча», писал журнал Forbes. В корзинке «От Иваныча» — набор из колбасы, сосисок, сарделек, колбасного хлеба.
Именно такую корзинку Сечин подарил
В суде была обнародована расшифровка аудиозаписи разговора, который состоялся между Сечиным и Улюкаевым в «Роснефти» прямо перед задержанием министра. Из нее следует, что глава компании вручил чиновнику сумку из плотной ткани и подарочную корзинку. «Корзиночку забери», — цитировали прокуроры главу «Роснефти».
В корзинке были колбасные изделия и бутылки краснодарского вина «Усадьба Дивноморское» (его производит «Абрау-Дюрсо»), рассказала адвокат Улюкаева. Корзинку изъяли 15 ноября при осмотре служебной BMW 750Li xdrive, на которой ездил Улюкаев, и приобщили к делу в качестве вещдока.
Об утилизации вещественного доказательства, как скоропортящегося, ходатайствовало следствие, рассказала Бурковская. «Единственный вопрос, если корзинка с колбасой образовалась 14 ноября (день задержания министра — Би-би-си), почему ее уничтожили спустя аж полгода?», — недоумевает адвокат. Бурковская добавила, что судьба самой корзинки и вина и ей неизвестна. Защита министра, по ее словам, корзину «От Иваныча» так и не увидела. Собеседник
Решение об их утилизации принимается либо с согласия владельца, либо по решению суда. В статье, впрочем, оговаривается, что «скоропортящиеся» вещдоки также могут быть возвращены владельцу, если это возможно без ущерба для доказывания, или реализованы.
Вещдоки уничтожаются согласно соответствующему постановлению правительства. В этом документе указано, что утилизирует вещдоки федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).
«Мы не комментируем дело Улюкаева, так как оно находится в суде», — заявила