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19:38 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Колбасу из «корзины Сечина» уничтожили по просьбе следователей

Уничтожено самое известное вещественное доказательство в деле Алексея Улюкаева — корзина с колбасой, которую глава «Роснефти» Игорь Сечин вручил экс-министру экономики.

Как стало известно Русской службе Би-би-би, решение об этом принял суд по ходатайству следствия. «17 мая 2017 года по решению Басманного суда, колбаска, которая была в корзинке, была уничтожена как скоропортящаяся», — рассказала Би-би-си адвокат Улюкаева Виктория Бурковская. Информацию о ликвидации вещдока также подтвердил собеседник Би-би-си, знакомый с материалами дела.

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Как выглядит «корзинка с колбасой» от Игоря Сечина

Подарочная корзинка «От Иваныча» — традиционный подарок главы «Роснефти» Игоря Сечина своим партнерам по бизнесу и друзьям. Глава «Роснефти» регулярно охотится на крупного зверя, а из его трофеев в столовой одного из офисов «Роснефти» делают колбасные изделия под брендом «От Иваныча», писал журнал Forbes. В корзинке «От Иваныча» — набор из колбасы, сосисок, сарделек, колбасного хлеба.

Именно такую корзинку Сечин подарил экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, которого сейчас обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Глава «Роснефти» настаивает, что Улюкаев требовал у него взятку и приехал за ней в офис компании.

В суде была обнародована расшифровка аудиозаписи разговора, который состоялся между Сечиным и Улюкаевым в «Роснефти» прямо перед задержанием министра. Из нее следует, что глава компании вручил чиновнику сумку из плотной ткани и подарочную корзинку. «Корзиночку забери», — цитировали прокуроры главу «Роснефти».

В сумке сотрудники ФСБ, задержавшие министра на выходе, нашли 2 млн долларов. Улюкаев уверяет, что не знал о содержимом той сумки.

В корзинке были колбасные изделия и бутылки краснодарского вина «Усадьба Дивноморское» (его производит «Абрау-Дюрсо»), рассказала адвокат Улюкаева. Корзинку изъяли 15 ноября при осмотре служебной BMW 750Li xdrive, на которой ездил Улюкаев, и приобщили к делу в качестве вещдока.

Об утилизации вещественного доказательства, как скоропортящегося, ходатайствовало следствие, рассказала Бурковская. «Единственный вопрос, если корзинка с колбасой образовалась 14 ноября (день задержания министра — Би-би-си), почему ее уничтожили спустя аж полгода?», — недоумевает адвокат. Бурковская добавила, что судьба самой корзинки и вина и ей неизвестна. Защита министра, по ее словам, корзину «От Иваныча» так и не увидела. Собеседник Би-би-си, знакомый с материалами дела, тоже сказал, что не знает, уничтожено ли вино и сама корзинка вместе с колбасой.

Согласно ст. 82 уголовно-процессуального кодекса, «скоропортящиеся товары и продукция», которые являются вещдоками, уничтожаются, если они пришли в негодность.

Решение об их утилизации принимается либо с согласия владельца, либо по решению суда. В статье, впрочем, оговаривается, что «скоропортящиеся» вещдоки также могут быть возвращены владельцу, если это возможно без ущерба для доказывания, или реализованы.

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Вещдоки уничтожаются согласно соответствующему постановлению правительства. В этом документе указано, что утилизирует вещдоки федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).

«Мы не комментируем дело Улюкаева, так как оно находится в суде», — заявила Би-би-си официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. В Росимуществе и в Басманном суде не смогли оперативно предоставить комментарии.

Пресс-служба Росимущества на запрос Би-би-си ответила, что не располагает данными об этом вещдоке до момента окончания уголовного дела. «Мясные изделия как и любая иная пищевая продукция уничтожаются (если на то есть основания) способами, обеспечивающими соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об окружающей среде. Например, продукты могут сжигаться в специальных печах, захораниваться на спецполигонах», — сказано в письменном ответе Росимущества.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
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perplexed perplexed
и что же доказывало это вещественное доказательство? Я думаю корзинку ему вручили чуть не силой с одной целью, чтобы не заглянул из любопытства в плотную...
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