Отказ от завтрака повысил риск развития атеросклероза
Потребление менее чем пяти процентов суточной нормы калорий во время завтрака приводит к риску возникновения
Потребление менее чем пяти процентов суточной нормы калорий во время завтрака приводит к риску возникновения
Это выяснила международная команда ученых, которая в течение шести лет следила за ежедневными привычками и физическим здоровьем четырех тысяч испанцев. Статья опубликована в журнале Journal of the American College of Cardiology.
Некоторые заболевания, причастные к возникновению проблем с сосудами и сердцем, возникают, во многом,
Авторы нового исследования проверили связь между пропуском завтрака и возникновением атеросклероза — хронического заболевания артерий, которое возникает вследствие нарушения белкового и липидного обмена и отложения холестерина в сосудах. Среди факторов риска возникновения такого заболевания — ожирение и сахарный диабет, именно поэтому правильное питание играет важную роль в его профилактике.
В эксперименте приняли участие четыре тысячи испанцев (средний возраст — 45 лет), работающих в офисе. Завтраком считался первый за день прием пищи или не алкогольного напитка, обычно до 10 часов утра. Собрав данные о пищевых привычках участников эксперимента, ученые разделили их на три группы в соответствии с энергетической ценностью их завтрака:
люди, потребляющие больше 20 процентов рекомендованной суточной нормы калорий (средний показатель рекомендованной суточной нормы калорий для участников выборки — 2314 ккал);.
люди, потребляющие от 5 до 20 процентов рекомендованной суточной нормы калорий;.
люди, потребляющие менее 5 процентов рекомендованной суточной нормы калорий.
Так как энергетическая ценность обычного завтрака последней группы соответствует (при максимальном показателе калорийности) примерно одной чашке кофе с молоком и сахаром или стакану апельсинового сока, участники из этой группы считались пропускающими завтрак.
Также ученые собрали данные о поле, возрасте, семейном положении, образовании, потреблении табака (курение является одним из главных факторов, влияющих на развитие атеросклероза) и алкоголя, ежедневной активности (средний показатель акселерометра, который измерял активность в течение семи дней), а также о семейной истории
В качестве основного показателя риска возникновения атеросклероза ученые взяли количество атероматозных бляшек в артериях участников — одного из основных маркеров наличия заболевания. Ученые измерили уровень бляшек в сонной артерии, аорте и бедренной артерии. Наличие бляшек в этих сосудах считалось показателем некоронарного атеросклероза. Коронарный (субклинический) атеросклероз отличался также формированием солей кальция в коронарной артерии. При поражении хотя бы четырех из шести изучаемых зон (и отсутствии кальция) атеросклероз считался «общим». При анализе наличия бляшек учли комплекцию участников, их потребление табака, алкоголя и красного мяса, а также наличие диабета, дислипидемии и гипертонии (повышенного артериального давления).
Результаты анализа показали, что наличие атероматозных бляшек в сосудах людей, пропускающих завтрак, в полтора раза выше, чем у тех, кто ест плотный или даже легкий завтрак.
Авторы работы полагают, что такие результаты связан с тем, что люди, пропускающие завтрак, рискуют восполнить запасы энергии путем потребления большого количества высококалорийной пищи, богатой углеводами и жирами, позже в течение дня. Исследователи отмечают, что для дальнейшего изучения риска появления
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Елизавета Ивтушок.