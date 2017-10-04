Отказ от завтрака повысил риск развития атеросклероза

Это выяснила международная команда ученых, которая в течение шести лет следила за ежедневными привычками и физическим здоровьем четырех тысяч испанцев. Статья опубликована в журнале Journal of the American College of Cardiology.

Некоторые заболевания, причастные к возникновению проблем с сосудами и сердцем, возникают, во многом, из-за неправильного образа жизни — в том числе и питания. Среди этих заболеваний сахарный диабет, ожирение, дислипидемия (избыток липидов в крови). Пропуск или недостаточная калорийность завтрака также считается одним из факторов возникновения подобных заболеваний.

Авторы нового исследования проверили связь между пропуском завтрака и возникновением атеросклероза — хронического заболевания артерий, которое возникает вследствие нарушения белкового и липидного обмена и отложения холестерина в сосудах. Среди факторов риска возникновения такого заболевания — ожирение и сахарный диабет, именно поэтому правильное питание играет важную роль в его профилактике.

В эксперименте приняли участие четыре тысячи испанцев (средний возраст — 45 лет), работающих в офисе. Завтраком считался первый за день прием пищи или не алкогольного напитка, обычно до 10 часов утра. Собрав данные о пищевых привычках участников эксперимента, ученые разделили их на три группы в соответствии с энергетической ценностью их завтрака:

люди, потребляющие больше 20 процентов рекомендованной суточной нормы калорий (средний показатель рекомендованной суточной нормы калорий для участников выборки — 2314 ккал);.

люди, потребляющие от 5 до 20 процентов рекомендованной суточной нормы калорий;.

люди, потребляющие менее 5 процентов рекомендованной суточной нормы калорий.

Так как энергетическая ценность обычного завтрака последней группы соответствует (при максимальном показателе калорийности) примерно одной чашке кофе с молоком и сахаром или стакану апельсинового сока, участники из этой группы считались пропускающими завтрак.

Также ученые собрали данные о поле, возрасте, семейном положении, образовании, потреблении табака (курение является одним из главных факторов, влияющих на развитие атеросклероза) и алкоголя, ежедневной активности (средний показатель акселерометра, который измерял активность в течение семи дней), а также о семейной истории сердечно-сосудистых заболеваний и ограничениях питания с целью похудения. Все собранные данные были учтены при анализе.

В качестве основного показателя риска возникновения атеросклероза ученые взяли количество атероматозных бляшек в артериях участников — одного из основных маркеров наличия заболевания. Ученые измерили уровень бляшек в сонной артерии, аорте и бедренной артерии. Наличие бляшек в этих сосудах считалось показателем некоронарного атеросклероза. Коронарный (субклинический) атеросклероз отличался также формированием солей кальция в коронарной артерии. При поражении хотя бы четырех из шести изучаемых зон (и отсутствии кальция) атеросклероз считался «общим». При анализе наличия бляшек учли комплекцию участников, их потребление табака, алкоголя и красного мяса, а также наличие диабета, дислипидемии и гипертонии (повышенного артериального давления).

Результаты анализа показали, что наличие атероматозных бляшек в сосудах людей, пропускающих завтрак, в полтора раза выше, чем у тех, кто ест плотный или даже легкий завтрак.

Авторы работы полагают, что такие результаты связан с тем, что люди, пропускающие завтрак, рискуют восполнить запасы энергии путем потребления большого количества высококалорийной пищи, богатой углеводами и жирами, позже в течение дня. Исследователи отмечают, что для дальнейшего изучения риска появления сердечно-сосудистых заболеваний необходимо принять во внимание ранние факторы, такие как, например, питание в более юном возрасте.

Ученые изучают пользу различных продуктов для профилактики болезней сердечно-сосудистой системы. Например, флавоноиды, которые содержатся в какао, улучшают показатели обмена веществ и снижают риск заболевания сосудов и сердца.

Об антропологическом взгляде на пищевые привычки людей в разных странах вы можете прочитать в нашем материале.