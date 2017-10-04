Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Мы будем блокировать Украину": Будапешт просит Москву о союзе
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
Под угрозой клиенты банков: ЦБ предупредил о схеме мошенничества
Заслуженный артист России Михаил Клейн умер во время концерта
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
«Как бабушка»: в Сети обсуждают располневшую Наташу Королеву
"Я в курсе, сколько вешу": ответ Гузеевой критикам
49-летняя Джулия Робертс в мини-шортах снялась для глянца (фото)
Фен с мотором «Феррари» и еще 7 крутых бьюти-новинок
СМИ сообщили о втором крушении самолёта Boeing T-45 Goshawk в США
"Боевая метла": СМИ о российском пулемете в Сирии
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
14:29 (мск), источник: N + 1

Отказ от завтрака повысил риск развития атеросклероза

Потребление менее чем пяти процентов суточной нормы калорий во время завтрака приводит к риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Это выяснила международная команда ученых, которая в течение шести лет следила за ежедневными привычками и физическим здоровьем четырех тысяч испанцев. Статья опубликована в журнале Journal of the American College of Cardiology.

Некоторые заболевания, причастные к возникновению проблем с сосудами и сердцем, возникают, во многом, из-за неправильного образа жизни — в том числе и питания. Среди этих заболеваний сахарный диабет, ожирение, дислипидемия (избыток липидов в крови). Пропуск или недостаточная калорийность завтрака также считается одним из факторов возникновения подобных заболеваний.

Авторы нового исследования проверили связь между пропуском завтрака и возникновением атеросклероза — хронического заболевания артерий, которое возникает вследствие нарушения белкового и липидного обмена и отложения холестерина в сосудах. Среди факторов риска возникновения такого заболевания — ожирение и сахарный диабет, именно поэтому правильное питание играет важную роль в его профилактике.

В эксперименте приняли участие четыре тысячи испанцев (средний возраст — 45 лет), работающих в офисе. Завтраком считался первый за день прием пищи или не алкогольного напитка, обычно до 10 часов утра. Собрав данные о пищевых привычках участников эксперимента, ученые разделили их на три группы в соответствии с энергетической ценностью их завтрака:

люди, потребляющие больше 20 процентов рекомендованной суточной нормы калорий (средний показатель рекомендованной суточной нормы калорий для участников выборки — 2314 ккал);.

люди, потребляющие от 5 до 20 процентов рекомендованной суточной нормы калорий;.

люди, потребляющие менее 5 процентов рекомендованной суточной нормы калорий.

Так как энергетическая ценность обычного завтрака последней группы соответствует (при максимальном показателе калорийности) примерно одной чашке кофе с молоком и сахаром или стакану апельсинового сока, участники из этой группы считались пропускающими завтрак.

Также ученые собрали данные о поле, возрасте, семейном положении, образовании, потреблении табака (курение является одним из главных факторов, влияющих на развитие атеросклероза) и алкоголя, ежедневной активности (средний показатель акселерометра, который измерял активность в течение семи дней), а также о семейной истории сердечно-сосудистых заболеваний и ограничениях питания с целью похудения. Все собранные данные были учтены при анализе.

В качестве основного показателя риска возникновения атеросклероза ученые взяли количество атероматозных бляшек в артериях участников — одного из основных маркеров наличия заболевания. Ученые измерили уровень бляшек в сонной артерии, аорте и бедренной артерии. Наличие бляшек в этих сосудах считалось показателем некоронарного атеросклероза. Коронарный (субклинический) атеросклероз отличался также формированием солей кальция в коронарной артерии. При поражении хотя бы четырех из шести изучаемых зон (и отсутствии кальция) атеросклероз считался «общим». При анализе наличия бляшек учли комплекцию участников, их потребление табака, алкоголя и красного мяса, а также наличие диабета, дислипидемии и гипертонии (повышенного артериального давления).

Результаты анализа показали, что наличие атероматозных бляшек в сосудах людей, пропускающих завтрак, в полтора раза выше, чем у тех, кто ест плотный или даже легкий завтрак.

Авторы работы полагают, что такие результаты связан с тем, что люди, пропускающие завтрак, рискуют восполнить запасы энергии путем потребления большого количества высококалорийной пищи, богатой углеводами и жирами, позже в течение дня. Исследователи отмечают, что для дальнейшего изучения риска появления сердечно-сосудистых заболеваний необходимо принять во внимание ранние факторы, такие как, например, питание в более юном возрасте.

Ученые изучают пользу различных продуктов для профилактики болезней сердечно-сосудистой системы. Например, флавоноиды, которые содержатся в какао, улучшают показатели обмена веществ и снижают риск заболевания сосудов и сердца.

Об антропологическом взгляде на пищевые привычки людей в разных странах вы можете прочитать в нашем материале.

Елизавета Ивтушок.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Ископаемая рептилия состарила род геозавров
Нобелевскую премию по химии вручат за криоэлектронную микроскопию
Познер призвал отказаться от названия премии ТЭФИ и статуэтки
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
«Русская» реклама обнаружилась в ключевых для Трампа штатах
У датского изобретателя нашли видео с пытками женщин
Суд в Греции постановил выдать США россиянина Винника
Два украинских пограничника пропали на границе с Россией
СМИ опубликовали фото из номера стрелка в Лас-Вегасе
Спорт
В Лас-Вегас, но не в Пхенчхан: в среду открывается сезон НХЛ 101-й по счету сезон Национальной хоккейной лиги стартует в среду четырьмя матчами
Авто
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл В России начался выпуск байков, которые позиционируются как «самое современное средство передвижения». Об этом сообщил глава Роснано Анатолий Чубайс
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ В Москве прошла ежегодная церемония вручения престижной телевизионной премии
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Реновация по-питерски: будет ли московский сценарий?
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
Какая теплая обувь сейчас в моде (фото) Не важно какой формы носок у ботильонов, как декорировано голенище и есть ли шнуровка на ботинках. Самое главное в обуви на сегодня — причудливый каблук
Дети
Виктория Дайнеко показала фото из роддома Певица вспомнила события двухлетней давности.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь