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09:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Около 17 тыс жителей отдаленных сел Воронежской области получили доступ к интернету

Жители 43 населенных пунктов со сложным рельефом местности и малой плотностью населения получили доступ к сотовой связи и интернету, сообщил глава департамента связи и массовых коммуникаций Воронежской области Илья Сахаров во вторник, 3 октября.

Источник: РИА "Воронеж"

Проект по обеспечению «проблемных» территорий связью стартовал в марте 2017 года. К началу октября его реализовали в Россоши, Кантемировке, Богучаре, Петропавловке, Калаче. Работы завершатся в ноябре 2017 года.

Необходимость реализации проекта была продиктована рядом факторов. Специалисты департамента связи выявили в регионе труднодоступные места, откуда жители не могли дозвониться даже в «систему-112». Сложный рельеф местности ухудшал или блокировал сотовую связь, а вблизи малонаселенных населенных пунктов не было вышек.

Финансирование проекта составило 50 млн рублей, из них 12,5 млн выделили бюджета области. Работы проводились в рамках госпрограммы Воронежской области «Информационное общество». Оператором выступила компания Tele2.

В проблемных местах для обеспечения связи потребовалась установка 20 базовых станций. Вышки связи появились в населенных пунктах численностью от 20 человек. Услуги по переоформлению земель для возведения вышек и техприсоединению оплатили муниципалитеты. Сумма финансирования составила 2,5 млн рублей.

Илья Сахаров отметил, что в 2018 году работы по обеспечению связью труднодоступных территорий продолжится. Объем выделенных средств составит 18 млн рублей.

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