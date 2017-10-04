Около 17 тыс жителей отдаленных сел Воронежской области получили доступ к интернету

Источник: РИА "Воронеж"

Проект по обеспечению «проблемных» территорий связью стартовал в марте 2017 года. К началу октября его реализовали в Россоши, Кантемировке, Богучаре, Петропавловке, Калаче. Работы завершатся в ноябре 2017 года.

Необходимость реализации проекта была продиктована рядом факторов. Специалисты департамента связи выявили в регионе труднодоступные места, откуда жители не могли дозвониться даже в «систему-112». Сложный рельеф местности ухудшал или блокировал сотовую связь, а вблизи малонаселенных населенных пунктов не было вышек.

Финансирование проекта составило 50 млн рублей, из них 12,5 млн выделили бюджета области. Работы проводились в рамках госпрограммы Воронежской области «Информационное общество». Оператором выступила компания Tele2.