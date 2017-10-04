Около 17 тыс жителей отдаленных сел Воронежской области получили доступ к интернету

Проект по обеспечению «проблемных» территорий связью стартовал в марте 2017 года. К началу октября его реализовали в Россоши, Кантемировке, Богучаре, Петропавловке, Калаче. Работы завершатся в ноябре 2017 года.
Необходимость реализации проекта была продиктована рядом факторов. Специалисты департамента связи выявили в регионе труднодоступные места, откуда жители не могли дозвониться даже в «систему-112». Сложный рельеф местности ухудшал или блокировал сотовую связь, а вблизи малонаселенных населенных пунктов не было вышек.
Финансирование проекта составило 50 млн рублей, из них 12,5 млн выделили бюджета области. Работы проводились в рамках госпрограммы Воронежской области «Информационное общество». Оператором выступила компания Tele2.
В проблемных местах для обеспечения связи потребовалась установка 20 базовых станций. Вышки связи появились в населенных пунктах численностью от 20 человек. Услуги по переоформлению земель для возведения вышек и техприсоединению оплатили муниципалитеты. Сумма финансирования составила 2,5 млн рублей.
Илья Сахаров отметил, что в 2018 году работы по обеспечению связью труднодоступных территорий продолжится. Объем выделенных средств составит 18 млн рублей.