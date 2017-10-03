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20:30 (мск), источник: Tengrinews

Рассылка фейк-сообщений о штрафах в Астане: Горожан просят не реагировать

В Астане неизвестные рассылают по WhatsApp ложные сообщения о начислении штрафа за нарушение ПДД, передает корреспондент Тengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь акима столицы Эльвира Жургенбаева.

По ее словам, автолюбителям необходимо всегда проверять достоверность подобных уведомлений, поступающих из социальных сетей.

«На фоне повышенного интереса к вопросам общественного транспорта, в последнее время в социальных сетях и WhatsApp группах появляются разного рода фейк скриншоты сообщений о, якобы, начислении штрафа за нарушение ПДД. Просьба ко всем жителям и гостям столицы: быть внимательными, перепроверять данного рода сообщения и не распространять недостоверную информацию», — отметила Жургенбаева.

Кроме того она опубликовала фото-пример одного из фейк-скриншотов, а также призвала всех астанчан соблюдать правила дорожного движения.

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