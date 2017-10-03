В Бразилии предотвратили крупнейшее в истории ограбление банка

Длина тоннеля составила более 500 м. На его строительство грабители потратили 4 млн бразильских реалов ($1,26 млн). Он вел к защищенному хранилищу Banco do Brasil в городе Сан-Паулу, в котором хранились деньги. По словам представителя полиции, в случае успеха это могло бы быть самое крупное ограбление банка в истории.

В подготовке ограбления участвовали 16 человек. Каждый из них отдал по $63 тыс. на реализацию плана.

Бандиты приобрели в пользование дом на юге Сан-Паулу, откуда и начали строить тоннель. От поверхности земли тоннель отделяло 2 м, его высота составляла 1,5 м. Проход был освещен с помощью электричества, а для укрепления стен использовались стальные и деревянные балки. Для того, чтобы избежать шума, все работы грабители провели вручную. Местные жители так и не заметили ничего подозрительного, хотя работы велись несколько месяцев.