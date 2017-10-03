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20:39 (мск), источник: РБК

В Бразилии предотвратили крупнейшее в истории ограбление банка

В Бразилии полиция задержала группу злоумышленников, которая пыталась совершить крупнейшее ограбление в истории страны. Как сообщает телеканал Globo со ссылкой на данные полиции, преступники прокопали тоннель в хранилище банка, где был 1 млрд бразильских реалов ($314 млн).

Длина тоннеля составила более 500 м. На его строительство грабители потратили 4 млн бразильских реалов ($1,26 млн). Он вел к защищенному хранилищу Banco do Brasil в городе Сан-Паулу, в котором хранились деньги. По словам представителя полиции, в случае успеха это могло бы быть самое крупное ограбление банка в истории.

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В подготовке ограбления участвовали 16 человек. Каждый из них отдал по $63 тыс. на реализацию плана.

Бандиты приобрели в пользование дом на юге Сан-Паулу, откуда и начали строить тоннель. От поверхности земли тоннель отделяло 2 м, его высота составляла 1,5 м. Проход был освещен с помощью электричества, а для укрепления стен использовались стальные и деревянные балки. Для того, чтобы избежать шума, все работы грабители провели вручную. Местные жители так и не заметили ничего подозрительного, хотя работы велись несколько месяцев.

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Как отмечает Globo, грабители практически завершили работу. Они подошли так близко к хранилищу, что там на полу появились трещины. Завершить работу грабители планировали в четверг, 5 октября. Однако в ночь на 2 октября полиция обнаружила подземный тоннель.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
ДМИТРИЙ ШУЛЯК
ужасно.столько сил и впустую.
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