«Вести недели» и «Время» получили ТЭФИ как лучшие новостные программы

Победителем в категории «Ведущий информационно-аналитической итоговой программы» стал Андрей Добров («Добров в эфире», РЕН ТВ). В этой номинации также были представлены Ирада Зейналова («Итоги недели с Ирадой Зейналовой», НТВ), Валерий Фадеев («Воскресное время», Первый канал) и Сергей Брилев («Вести в субботу с Сергеем Брилевым», Россия 1).

Статуэтку «Орфея» в номинации «Информационная программа» получила программа «Время» (Первый канал), опередив «Сегодня» (НТВ) и «Вести» (Россия 1). В номинации «Ведущий информационной программы» победу одержал Дмитрий Борисов («Вечерние новости», Первый канал), за первое место с ним боролись Елена Спиридонова («Сегодня», НТВ) и Андрей Кондрашов («Вести», «Россия 1»).

Лучшим интервьюером признан Владимир Соловьев, ведущий программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале Россия 1. Его соперниками были Наиля Аскер-Заде («В рабочий полдень», Россия 24) и Юлия Меньшова («Наедине со всеми», Первый канал).