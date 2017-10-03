Эрнст передал награду ТЭФИ за «Пусть говорят» Андрею Малахову
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в категории «Развлекательное
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в категории «Развлекательное
«Программы делают масса людей… Этот приз, я считаю, должен достаться Андрею Малахову», — сказал Константин Эрнст, получая приз за программу «Пусть говорят» и передавая статуэтку ведущим церемонии для того, чтобы они отдали ее Малахову.
ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств.
Премия была учреждена Фондом «Академия Российского телевидения» 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой «Орфей» работы Эрнста Неизвестного.