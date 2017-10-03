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20:52 (мск), источник: РИА Новости

Эрнст передал награду ТЭФИ за «Пусть говорят» Андрею Малахову

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в категории «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма» стала программа «Пусть говорят» на Первом канале, однако гендиректор канала Константин Эрнст передал награду бывшему ведущему этого шоу Андрею Малахову, ушедшему на «Россию 1», передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии награждения в столичном кинотеатре «Россия».

Источник: РИА Новости

«Программы делают масса людей… Этот приз, я считаю, должен достаться Андрею Малахову», — сказал Константин Эрнст, получая приз за программу «Пусть говорят» и передавая статуэтку ведущим церемонии для того, чтобы они отдали ее Малахову.

ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств.

Премия была учреждена Фондом «Академия Российского телевидения» 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой «Орфей» работы Эрнста Неизвестного.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Анатолий Архипов
Я считаю, что Малахов заслужил эту премию.
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