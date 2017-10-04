В Воронеже приступили ко второму этапу замены оборудования лифтов

Это уже второй этап замены изношенных лифтов. Первый — почти полностью завершился в сентябре. Сейчас работы идут только в одном доме, их планируют закончить в ближайшее время.
Вторая волна замены лифтов начнётся не раньше лета, закончить подрядчики должны до мая 2019 года. В Фонде капремонта подчеркнули, следить за ходом работ будут так же тщательно, как и подошли к выбору подрядчика.
Василий Смольянов, начальник отдела Фонда капитального ремонта Воронежской области:
«Развёрнутый перечень требований, касающихся обеспеченности организаций квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие допуски к проведению такого вида работ, с учётом того, что лифт — механизм повышенной опасности».