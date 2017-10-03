В Гродно пенсионер, «умерший» после операции, «воскрес». Но затем умер

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Сегодня на сайте newgrodno.by появился материал, в котором родственники пенсионера сообщили, что в больнице им сначала сказали, что пациент умер после операции, затем — что это не так, и в заключение все же констатировали смерть.

Родственники предполагают, что близкий им человек, которого ошибочно признали мертвым, длительное время провел в морге живым.

Главный врач Гродненской областной клинической больницы Юрий Петельский, комментарий которого приводит Гродзенская праўда, признал, что действительно имела места ошибка с информированием родных, но при этом подчеркнул, что пациент находился в реанимации.

Фото: newgrodno.by.

По словам главврача больницы, пациенту с онкологией сделали операцию, во время которой произошла остановка сердечной деятельности, потребовавшая реанимационных мероприятий. В послеоперационном периоде в отделении реанимации наступила остановка сердца. Проводились длительные реанимационные мероприятия, которые были малоэффективны. В это время лечащий хирург сообщил родственникам пациента недостоверную информацию о смерти, а затем несвоевременно опроверг ее.

Сердечную деятельность удалось восстановить, позже к пациенту вернулось и сознание. Тем не менее 27 сентября медики были вынуждены констатировать смерть. Пациент вплоть до констатации смерти был в реанимационном отделении, о чем свидетельствуют записи в медицинской документации и проведенные многочисленные диагностические мероприятия.

Администрация Гродненской областной клинической больницы приносит глубочайшие извинения родственникам и близким за недостоверное информирование и соболезнует.

Сейчас продолжается служебное расследование, о результатах которого и принятых мерах родственники умершего будут проинформированы письменно.