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21:56 (мск), источник: ТАСС

Россия впервые за 50 лет примет международный конгресс пчеловодов в 2021 году в Уфе

Вредний бюджет проведения мероприятия составляет €1−2 млн, город должен принять и разместить до 10 тыс. человек.

УФА, 3 октября. /ТАСС/. Международная федерация пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» одобрила заявку России на проведение своего конгресса в 2021 году в Уфе. Об этом сообщила во вторник ТАСС главный специалист по связям с общественностью Конгресс-бюро Башкортостана Елена Арямнова. РФ примет мероприятие впервые за 50 лет, в 1971 году он проходил в Москве.

«В ходе голосования в Стамбуле большинством голосов местом проведения конгресса в 2021 году выбрана Россия, город Уфа», — сказала она по телефону. Претендентами также были Дания, Сербия и Словения.

В ходе заявочной кампании сообщалось, что средний бюджет проведения мероприятия составляет €1−2 млн, город должен принять и разместить до 10 тыс. человек.

«Проведение конгресса в стране придаст новый импульс развитию отрасли пчеловодства, обогатит опыт наших специалистов. В то же время он позволит популяризировать бренд “башкирский мед” во всем мире, открыть для нашего продукта новые рынки сбыта», — сказал ТАСС глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Он отметил, что в регионе бережно сохраняют традиции предков по сбору дикого меда — бортничество. «Само понятие “башкирский мед” давно стало настоящим брендом нашей Республики Башкортостан и бесспорным знаком высочайшего качества», — заключил он.

Хамитов ранее отмечал, что для России, и для Башкирии в частности, проведение конгресса «стало бы серьезным стимулом для дальнейшего развития пчеловодства». Он гарантировал проведение конгресса на высшем уровне, так как регион в 2015 году принимал форумы БРИКС и ШОС, и, по его словам, «организация этих мероприятий была признана образцовой».

Башкирский мед и «Апимондия».

В Башкирии ежегодно производится 5−6 тыс. т товарного меда, доля региона в производстве товарного меда в России — 7,7%. За пределами республики ежегодно реализуется около 1,5 тыс. т ее меда, в том числе за рубеж экспортируется около 400 т.

Международная федерация пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» объединяет ученых, предпринимателей и общественных деятелей, занятых в отрасли пчеловодства из 120 стран. Штаб-квартира расположена в Риме. С 1897 года в целях обсуждения актуальных проблем отрасли федерация проводит раз в два года конгрессы пчеловодов. В этом году его принимала Турция.

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