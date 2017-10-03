Акцию в память об Анне Политковской не согласовали в Петербурге

Источник: РИА "Новости"

В проведении памятных мероприятий отказали в администрации Петроградского района Северной столицы. Вместо этого чиновники захотели увидеть у Соловецкого камня культурно-массовое молодежное мероприятие «Будущее за нами», посвященное профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Петербургский парламентарий отметил, что будет настаивать на согласовании акции.

Мероприятия в память об убитой журналистке проходили в Петербурге с 2006 года, когда произошло убийство Политковской. В тот год акция состоялась 8 октября, во все последующие — 7 октября.