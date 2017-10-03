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22:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Акцию в память об Анне Политковской не согласовали в Петербурге

О том, что впервые в городе на Неве не согласовали акцию памяти журналистки Анны Политковской, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.

Источник: РИА "Новости"

В проведении памятных мероприятий отказали в администрации Петроградского района Северной столицы. Вместо этого чиновники захотели увидеть у Соловецкого камня культурно-массовое молодежное мероприятие «Будущее за нами», посвященное профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Петербургский парламентарий отметил, что будет настаивать на согласовании акции.

Мероприятия в память об убитой журналистке проходили в Петербурге с 2006 года, когда произошло убийство Политковской. В тот год акция состоялась 8 октября, во все последующие — 7 октября.

Обозревателя «Новой газеты» Анну Политковскую застрелили в лифте ее дома в центре Москвы 7 октября 2006 года. Преступление так и не было раскрыто.

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