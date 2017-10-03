Путин и Полтавченко поспорили у макета «Зенит-Арены»
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Владимир Путин попросил губернатора
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Владимир Путин попросил губернатора
Показывая президенту макеты площадок, построенных к ЧМ-2018, Полтавченко рассказал об особенностях стадиона «Санкт-Петербург». Он обратил внимание главы государства на уникальное выкатное поле и раздвижную крышу сооружения. Путин признал, что стадион вышел красивым, но недоработки все же есть.
«Для хоккеистов бы еще строили», — добавил российский лидер. Полтавченко попытался заверить, что работа в этом направлении уже идет. «Да ничего не строите», — ответил Путин.