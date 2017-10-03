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22:34 (мск), источник: РИА Новости

Путин и Полтавченко поспорили у макета «Зенит-Арены»

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Владимир Путин попросил губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко уделять больше внимания строительству ледовых арен.

Источник: РИА Новости

Показывая президенту макеты площадок, построенных к ЧМ-2018, Полтавченко рассказал об особенностях стадиона «Санкт-Петербург». Он обратил внимание главы государства на уникальное выкатное поле и раздвижную крышу сооружения. Путин признал, что стадион вышел красивым, но недоработки все же есть.

«Для хоккеистов бы еще строили», — добавил российский лидер. Полтавченко попытался заверить, что работа в этом направлении уже идет. «Да ничего не строите», — ответил Путин.

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