В Уфе предложили поставить памятник учителю

По её мнению, это будет одним из действенных способов демонстрации значимости профессии педагога и будет содействовать повышению престижа профессии. Глава республики поддержал идею.

— В ваших руках — судьбы детей, людей, будущих граждан нашей страны. Это колоссальная ответственность. Педагогический коллектив республики огромен — более 30 тысяч учителей. Мы понимаем, что учительскому сообществу надо помогать не только финансово, а, прежде всего, морально, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — В последние годы мы всё-таки стараемся поднять авторитет учительства. Тем не менее, видим, что молодёжь на эту сложную, тяжелую работу идёт не так активно, как нам хотелось бы. Превалирует мнение о том, что учительская работа — чрезвычайно сложная, тяжёлая во всех смыслах, но тем не менее ещё не в полной мере достойно оплачивается. Хотя физические и моральные нагрузки очень высоки. Это отталкивает молодёжь. Но в то же время призвание никто не отменял.

Руководитель региона отметил, что нужно искать детей с педагогической жилкой, желанием работать в школах, вузах, ссузах. Это задача университетов республики, которые занимаются подготовкой кадров.

— Я, безусловно, с громадным уважением отношусь к учительскому сообществу. Сам из учительской семьи, работал в вузе. Знаю, что такое труд педагога. Это тяжелейшая работа, в то же время требующая самоотдачи, дисциплины, внутреннего собранного состояния, конечно, со многими элементами творчества, — сказал Рустэм Хамитов.

По словам учителя башкирского языка и литературы Башкирской гимназии-интерната № 2 имени А. -З. Валиди Ишимбайского района, заслуженного учителя РБ Фаягуль Амирхановой, сегодня у педагога много времени отнимает бумажная работа, связанная с написанием различных отчётов и практически не оставляющая места для творчества. О бюрократических трудностях, с которыми сталкиваются учителя, в том числе обращаясь в Министерство образования республики, рассказала учитель математики уфимского лицея № 60, заслуженный учитель России Нина Ускова.