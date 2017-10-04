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03:27 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае не улучшится погода

Осадки не усилятся совсем, ветер — ненамного.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 53% 774 мм рт. ст. 3 м/с

Холодный атмосферный фронт не спешит уступать место потеплению, которое значится в прогнозах уже на этой неделе. Жители Хабаровского края продолжат ощущать на себе все «прелести» осени, включая мелкий дождь и ветер, который в ряде районов начнёт дуть немного сильнее, чем во вторник. Терпеть, впрочем, осталось немного: уже в четверг должно выглянуть солнце, а столбик термометра — поползти вверх.

В Хабаровске дневная температура повысится до 7−9 °C. Возможны небольшие осадки в виде дождя. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура понизится до 6−8 °C. Небольшой дождь. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура снизится до 5−7 °C. Возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Советской Гавани дневная температура останется на отметке 8−10 °С. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Охотске дневная температура понизится до 3−5 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Вяземском дневная температура повысится до 8−10 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Чегдомыне дневная температура повысится до 5−7 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Аяне дневная температура понизится до 4−6 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Чумикане дневная температура понизится до 4−6 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Бикине дневная температура повысится до 8−10 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 6−8 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Троицком дневная температура снизится до 6−8 °C. Возможен небольшой дождь. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

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