В Хабаровском крае не улучшится погода
Осадки не усилятся совсем, ветер — ненамного.
Осадки не усилятся совсем, ветер — ненамного.
Холодный атмосферный фронт не спешит уступать место потеплению, которое значится в прогнозах уже на этой неделе. Жители Хабаровского края продолжат ощущать на себе все «прелести» осени, включая мелкий дождь и ветер, который в ряде районов начнёт дуть немного сильнее, чем во вторник. Терпеть, впрочем, осталось немного: уже в четверг должно выглянуть солнце, а столбик термометра — поползти вверх.
В Хабаровске дневная температура повысится до 7−9 °C. Возможны небольшие осадки в виде дождя. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.
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В Советской Гавани дневная температура останется на отметке 8−10 °С. Без осадков. Скорость
В Охотске дневная температура понизится до 3−5 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.
В Вяземском дневная температура повысится до 8−10 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.
В Чегдомыне дневная температура повысится до 5−7 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.
В Аяне дневная температура понизится до 4−6 °C. Без осадков. Скорость
В Чумикане дневная температура понизится до 4−6 °C. Без осадков. Скорость
В Бикине дневная температура повысится до 8−10 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.
В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 6−8 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.
В Троицком дневная температура снизится до 6−8 °C. Возможен небольшой дождь. Скорость